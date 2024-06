Alerty IMGW w całej Polsce. Podwójne ostrzeżenia drugiego stopnia na Mazowszu RDC 28.06.2024 07:52 Mazowsze objęte alertami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy ostrzegają przed upałami - alert drugiego topnia obowiązuje do dzisiejszego wieczora. Od godziny 14:00 natomiast ostrzeżenia burzowe. Alerty rozsyła także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia (autor: RDC)

Upał nie odpuszcza - wciąż obowiązują na Mazowszu alerty IMGW drugiego stopnia. Termometry pokażą dziś w naszym regionie nawet 32 stopnie Celsjusza.

Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz oraz burze z gradem. Opady w burzach 30-50 mm i porywy do 70 km/h, na zachodzie do 90 km/h.

🌡 Na termometrach od 25°C nad morzem do 33°C w centrum.

💨Wiatr słaby i umiarkowany, południowy, od zachodu skręcający na zachodni. pic.twitter.com/flUdGM6iAQ — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 28, 2024

Bezpieczeństwo podczas upałów

Pamiętajmy, że nawet przy obecności chmur upalne temperatury są niebezpieczne dla zdrowia. Z radami jak uniknąć przegrzania przychodzi Piotr Owczarski z Meditransu.

— Podczas upałów powinniśmy unikać pełnego słońca. Zalecamy, by odpoczywać w cieniu, a najlepiej w klimatyzowanym pomieszczeniu. Trzeba jednak pamiętać o unikaniu nadmiernych różnic temperatury — przypomina Owczarski.

Pamiętajmy też o niezbędnym zabezpieczeniu przeciwsłonecznym.

— Jeśli musimy wyjść na dwór, należy pamiętać o okryciu głowy czapką lub kapeluszem, o okularach przeciwsłonecznych i kremach, by zabezpieczyć skórę przed poparzeniami — zaznacza Owczarski.

Nawodnienie na pierwszym miejscu

Podstawą jest nawodnienie — picie co najmniej 1,5 litra wody dziennie i schładzanie organizmu.

— Nie wolno zapominać o nawadnianiu dzieci i osób starszych, które mogą mieć zaburzone poczucie pragnienia. Woda reguluje temperaturę ciała, usuwa toksyny i gasi pragnienie. Picie wody w czasie upałów, może nas uchronić nie tylko przed przegrzaniem, ale także odwodnieniem organizmu — podkreśla Owczarski.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega też przed burzami. Na Mazowszu od 14:00 aż do nocy z soboty na niedzielę obowiązywał będzie alert drugiego stopnia. „Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, pod wieczór do 80 km/h. Lokalnie grad” - informują synoptycy. Alerty rozsyła także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

