30 mln w puli Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Ostatni dzwonek, żeby zagłosować RDC 23.06.2024 10:33 To ostatni dzień, by zagłosować w Budżecie Obywatelskim Mazowsza. Do wydania mieszkańcy mają rekordowe 30 mln zł. Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne, mieszczące się w katalogu zadań o charakterze wojewódzkim, możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego.

Budżet Obywatelski Mazowsza 2024 (autor: Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0 PL/Wikimedia Commons)

W sumie do wyboru jest 288 projektów - w tym 54 w puli ogólnowojewówdzkiej i 234 z subregionów. Najwięcej wpłynęło z radomskiego - aż 43 propozycje. W warszawskim wschodnim są 32 projekty, a o jeden mniej w ciechanowskim. W siedleckim jest 28, a w warszawskim zachodnim, ostrołęckim, żyrardowskim i płockim - poniżej 25.

Głosowanie odbywa się w internecie, wystarczy wejść na platformę bom.mazovia.pl i kliknąć przycisk „Głosuj online”. Kolejny krok to podanie danych, takich jak: imię, nazwisko, miejscowość, powiat, numer telefonu komórkowego. W głosowaniu można oddać 2 głosy – najpierw wybieramy 1 projekt z puli ogólnowojewódzkiej, następnie z wybranego podregionu. Nie trzeba oddawać dwóch głosów. Do oddania głosu konieczny jest telefon komórkowy, na który zostanie wysłany SMS z kodem weryfikacyjnym. Jeden numer telefonu może posłużyć do głosowania dla maksymalnie trzech osób.

Budżet Obywatelski Mazowsza

Budżet Obywatelski Mazowsza to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu województwa. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania nie tylko własnej dzielnicy, gminy czy miasta, ale i całego regionu.

Głosowanie kończy się dzisiaj. Wyniki poznamy 4 lipca.

