Wygląda jak średniowieczna baszta. Zakończyła się budowa wieży w Borkowicach Iwona Rodziewicz-Ornoch 18.07.2024 21:53 W Borkowicach w powiecie przysuskim na Krakowej Górze zakończono budowę ponad dwunastometrowej wieży widokowej wykonanej z naturalnego kamienia, jakim jest piaskowiec. Oprócz śladów dinozaurów ma to być to jedna z większych atrakcji Borkowic.

Wieża w na Krakowej Górze (autor: Gmina Borkowice/FB)

Zakończyła się budowa wieży w Borkowicach przypominającej średniowieczną basztę. Jak mówi wójt Robert Fidos, będzie to z pewnością duża atrakcja turystyczna.

– Baszta ma 12,5 metra, na taras można wejść po wygodnych schodach. Jest on bezpieczny, ponieważ zabudowany piaskowcem. W przyszłości chcemy, aby pojawiła się tam luneta – informuje wójt.

Wieża została wybudowana na Krakowej Górze. Miejsce to wybrano ze względu na pewną legendę.

– Legenda mówi, że Kazimierz Wielki zabłądził na polowaniu w Puszczy Borkowickiej, z której do zamku w Radomiu wyprowadził go kowal. Patrząc na piękne widoki, król uznał, że są bardzo podobne do widoków ze wzgórza wawelskiego – opowiada wójt.

Właśnie wtedy – według legendy – król nazwał wzgórze Karkową Góra.

Do dwóch tygodni baszta ma zostać udostępniona do zwiedzania.

Ponadto obiekt pozwoli na zamontowanie kamer z odczytem zdalnym o indywidualnym zasilaniu wykorzystywanym przez OSP Borkowice do monitoringu terenów leśnych pod względem zagrożenia pożarowego i będzie wykorzystywana jako element strategiczny w trakcie prowadzenia akcji gaszenia pożarów

Warto zaznaczyć, że wieża znajduje się kilkaset metrów od kopalni gliny, gdzie odkryto unikatowe na skalę światową ślady dinozaurów.

Czytaj też: Powrót rekinów z płockiego zoo. Żarłacze rafowe trafiły do odnowionego akwarium