„Będzie bezpieczniej”. Zabezpieczono 170 mln zł na przebudowę drogi wojewódzkiej 631 Adam Abramiuk 28.09.2023 08:03 Samorząd województwa zabezpieczył 170 milionów złotych na przebudowę drogi wojewódzkiej 631. Od 2016 roku o zmiany apelowały lokalne władze, mieszkańcy, a nawet leśnicy. — Tam dochodziło do wielu kolizji, poważnych wypadków, ale na pozostałych odcinkach również jest wiele punktów niebezpiecznych — mówi burmistrz Marek.

Przebudowa Drogi Wojewódzkiej 631 możliwa jeszcze w przyszłym roku (autor: marki.pl)

Przebudowa Drogi Wojewódzkiej 631 możliwa jeszcze w przyszłym roku. Samorząd województwa zabezpieczył 170 milionów złotych na ten cel.

O zmiany na tym 14-kilometrowym, prostym i szerokim odcinku drogi wielokrotnie apelowały lokalne władze, mieszkańcy, a nawet leśnicy. Pierwsze rozmowy sięgały 2016 roku.

Burmistrz Marek Jacek Orych podkreśla, że w końcu jest szansa na poprawę bezpieczeństwa.

— Droga jest bardzo obciążona ruchem. Powstała sygnalizacja świetlna, na skrzyżowaniu z ulicą Dworkową, która usprawniła ruch pod względem bezpieczeństwa. Tam dochodziło do wielu kolizji, poważnych wypadków, ale na pozostałych odcinkach również jest wiele punktów niebezpiecznych, gdzie bardzo często dochodzi i do kolizji i do wypadków — mówi Orych.

Bezpieczeństwo na drodze

Droga ma być miejscami dwu-, a miejscami jednopasmowa.

Orych dodaje, ze trasa będzie także bezpieczniejsza dla rowerzystów.

— Jeden z ważniejszych elementów, z naszego punktu widzenia, który udało się w tej dokumentacji zawrzeć, to będzie wykonanie drogi rowerowej na całym tym odcinku. Połączy ona odcinki dróg rowerowych, które są wybudowane i na terenie miasta Marki i Zielonki — oznajmia.

W samym 2020 roku na tym odcinku drogi doszło do 10 wypadków, w których zginęło pięć osób, a siedem zostało rannych. Zdarzały się także wypadki z udziałem zwierząt.

W ubiegłym roku na jednym ze skrzyżowań ustawiono tymczasową sygnalizację, co miało uspokoić ruch.

Czytaj też: Kursy redukujące punkty karne w Warszawie codziennie, w Radomiu trzeba czekać 3 tygodnie. Oblężenie WORD-ów na Mazowszu