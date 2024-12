Jest akt oskarżenia przeciwko instruktorowi jazdy, który potrącił pieszego na pasach Iwona Rodziewicz-Ornoch 30.12.2024 20:16 Po roku śledztwa jest akt oskarżenia przeciwko instruktorowi jazdy w Ostrołęce. Mężczyzna, który potrącił na przejściu dla pieszych 21-latka, stanie przed sądem. Włodzimierzowi S. grozi do 8 lat więzienia. Potrącony pieszy zmarł.

Przejście dla pieszych/zdjęcie ilustracyjne (autor: pixabay)

Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Ostrołęce akt oskarżenia. Po potrąceniu młody mężczyzna był przez 8 miesięcy w śpiączce. Pod koniec sierpnia odbył się jego pogrzeb.

Śledczy zakończyli śledztwo po tym jak wpłynęła do nich decydująca opinia biegłego, która wykazała, że istnieje ścisły związek pomiędzy wypadkiem, a śmiercią 21-latka.

– Miało to wpływ na opis czynu, którego skutkiem jest śmierć, a nie ciężkie obrażenia ciała. Może mieć to wpływ na wymiar kary wymierzonej oskarżonemu przez sąd rejonowy w Ostrołęce. Natomiast jaki to będzie wyrok, sąd rozstrzygnie po przeprowadzeniu postępowania – mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz.

Oskarżonemu grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Do potrącenia na przejściu dla pieszych doszło rok temu.

Czytaj też: Muzeum Powstania Warszawskiego podsumowało mijający rok