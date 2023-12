200 złotych miesięcznie na dziecko od stycznia. Podwarszawskie Ząbki wprowadziły bon żłobkowy Cyryl Skiba 14.12.2023 22:07 Od stycznia rodzice dzieci uczęszczających do żłobka w podwarszawskich Ząbkach dostaną po 200 zł miesięcznie na każde dziecko. Warunkiem do otrzymania 2400 złotych rocznie jest płacenie podatków w mieście.

Podwarszawskie Ząbki chcą wspierać rodziny. Od stycznia w życie wchodzi bon żłobkowy. Rodzice dostaną po 200 zł miesięcznie na każde dziecko, które chodzi do żłobka.

– Jest tylko jeden warunek, płacenie podatków w tym mieście – wyjaśnia burmistrz Małgorzata Zyśk – wysokość tego bonu, jeśli chodzi o cały rok, to jest 2400 zł. Taki bon przysługuje mieszkańcom, którzy mają aktywną kartę mieszkańca, czyli rozliczają podatek PIT na rzecz miasta Ząbki.

Wypłaty będą realizowane w dwóch półrocznych transzach po 1200 zł.

W Ząbkach działa 30 żłobków niepublicznych. To jedna z najmłodszych gmin w Polsce. – Co czwarty mieszkaniec to dziecko – zaznacza burmistrz.

– Inwestujemy w nowy, pierwszy, miejski żłobek za 8,5 miliona złotych – dodaje Zyśk – w tej chwili jesteśmy na etapie projektowania. Powstanie w ząbkach niedaleko stacji przy ulicy Prusa. Ten żłobek na 120 dzieci będzie funkcjonował najpóźniej od połowy 2026 roku.

Pieniądze na żłobek Ząbki dostały z programu Maluch Plus.

