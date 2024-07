Zatrzymania po zatruciu na basenie. Dyrektor OSiR: Awaria lub błąd ludzki Bartłomiej Sobczyk 27.07.2024 10:05 Trzy osoby zatrzymane do wyjaśnienia po zatruciu chlorem na basenie OSiR Targówek przy Łabiszyńskiej. To pracownicy pływalni. Wczoraj wieczorem z basenu ewakuowano 60 osób, z których 21 trafiło na badania do szpitala. "Albo awaria systemu albo błąd ludzki" - wymienia potencjalne przyczyny Dyrektor OSiR, Jacek Puzuk.

Basen OSiR Targówek w Warszawie (autor: OSiR Targówek)

W sumie 23 osoby zgłosiły objawy, a 21 trafiło do szpitali. Grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego pobrała próbki wody z basenu. Normy zostały znacznie przekroczone.

Jak przekazał nam Jacek Wiśniewski ze stołecznej policji w związku z dochodzeniem zatrzymano 3 osoby do wyjaśnienia, a sprawę teraz ma zbadać prokuratura.

- Są to pracownicy basenu. Wszystkie materiały zgromadzone w tej sprawie trafią w najbliższych godzinach do prokuratury celem analizy i to prokuratura będzie decydowała o czynnościach w tej sprawie. Status na dzisiejszy poranek to jeszcze czwórka dzieci przebywała na obserwacji w szpitalu - mówi Wiśniewski.

Awaria systemu albo błąd ludzki możliwą przyczyną

Basenem zarządza dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji na Targówku.

Dyrektor instytucji Jacek Puzuk o sprawie wie i w rozmowie z Polskim Radiem RDC przyznaje, że na ten moment rozważane są dwie przyczyny.

- Albo awaria systemu albo błąd ludzki, ale nie potrafię w tej chwili żadnej możliwości wykluczyć. W tej chwili pływalnia jest zamknięta, służby sprawdzają systemy monitoringu, systemy kontroli jakości wody - mówi dyrektor OSiR Targówek.

Wczorajsze wyniki badań wody wykazały znaczne przekroczenie norm zawartości chloru w wodzie.

- Było to niegroźne przypadki drobnych powikłań w okolicach gardła, drapanie gardła, natomiast nie mam informacji szczegółowych. Czekamy na raporty zbiorcze z policji - dodaje Puzuk.

Pływalnia nie będzie czynna aż do odwołania

