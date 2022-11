Zawsze szedł prosto, choć naokoło wszystko płonęło. „Broniewski” w Dramatycznym Izabela Stańczak 19.11.2022 15:24 Dla komunistów za mało komunistyczny. Dla patriotów za mało patriotyczny. Dla lewicowców zbyt szlachecki. Dla szlachciców zbyt proletariacki. Spektakl „Broniewski” od soboty 19 listopada na scenie kameralnej Teatru Dramatycznego w Płocku.

Spektakl „Broniewski” na scenie kameralnej Teatru Dramatycznego w Płocku (autor: Waldemar Lewandowski)

Przedstawienie „Broniewski” obala mity, ale nie pomija niewygodnych faktów z życia płockiego poety. - To nowatorskie podejście do postaci Władysława Broniewskiego - mówi dramaturg spektaklu Monika Mioduszewska. - Nie traktujemy go jako poety na cokole, nie robimy spektaklu o pomniku, ale o człowieku, który miał w sobie niesamowity pęd. Cały czas walczył o to, żeby świat był lepszy. Bierzemy z tej historii tyle, że warto walczyć o swoje przekonania - zauważa.

Sposób przedstawienia historii poety jest pewną mozaiką. Widzowie zobaczą sceny odegrane na żywo, ale część sztuki będą stanowiły wyświetlane fragmenty filmowe, uzupełnione muzyką elektroniczną.

Teatr liczy przede wszystkim na obecność młodej publiczności. - Bardzo chciałyśmy z reżyserką Julią Mark, żeby to było przedstawienie, którym dotrzemy do młodych ludzi. Oczywiście zapraszamy wszystkich, ale nacisk kładziemy na to, żeby to było coś, co jest wspólne nam dziś, czym żyjemy. Spektakl właściwie w połowie składa się z wideo. Muzyka, która towarzyszy całemu rozwojowi akcji, to muzyka elektroniczna - podaje dramaturg.

Premiera „Broniewskiego” na scenie kameralnej Teatru Dramatycznego w Płocku o godz. 19:00.

Spektakl został zrealizowany w ramach projektu „Broniewski znów w Płock” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

