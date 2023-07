Wystawa „Hrabia Fredro” w nowych czytelniach Biblioteki Narodowej Adam Abramiuk 11.07.2023 15:23 Rękopisy, grafiki, fotografie i dokumenty związane z Aleksandrem Fredrą. To wszystko można oglądać na wystawie w nowych czytelniach Biblioteki Narodowej. W „Poranku RDC” opowiadał o niej Jan Bończa Szabłowski, autor audycji „Wieczór literacki”, odpowiedzialny także za opisy towarzyszące wystawianym eksponatom.

RDC

Wystawa „Hrabia Fredro” to niepowtarzalna okazja, żeby zobaczyć nie tylko przechowywane w Bibliotece Narodowej rękopisy, grafiki, fotografie i dokumenty związane z Aleksandrem Fredrą, ale też osobiste pamiątki przechowywane przez rodzinę pisarza: medale, pieczęcie, a nawet jego własny fotel.

- To życie Fredy jest podzielone na segmenty - mówił w „Poranku RDC” Jan Bończa Szabłowski. - O młodości, o rodzinie, o wojsku. Jest np. o śmierci. Widać, jak ostatnie lata życia Fredry naznaczone były wieloma chorobami. I tutaj mamy np. fragmenty jakiejś jego ostatniej woli, dokumenty, które mówią o jego pochówku - wskazał.





Dzięki eksponatom można poznać mniej znane oblicza autora Zemsty.

- Mamy różne odznaczenia Fredry, między innymi właśnie Legię Honorową. Są np. dokumenty podpisane przez księcia Józefa Poniatowskiego, który to mianował go na wyższe stanowisko. Tam są np. listy Fredry do matki, listy matki do Fredry. Potem są np. dokumenty, które obrazują duże zainteresowanie tymi sztukami - tłumaczył.



Wystawa będzie czynna do 1 września.

Posłuchaj całej rozmowy: Wystawa "Hrabia Fredro" w nowych czytelniach Biblioteki Narodowe