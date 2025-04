Współcześnie, ale z szacunkiem do tradycji. Przed nami 34. Festiwal Mozartowski Cyryl Skiba 07.04.2025 17:53 Wielkimi krokami zbliża 34. Festiwal Mozartowski Warszawskiej Opery Kameralnej. Za dokładnie miesiąc na deskach różnych stołecznych scen zobaczymy kilkanaście przedstawień w mistrzowskich wykonaniach. – U nas Mozart jest przedstawiany współcześnie, ale z ogromnym ukłonem i szacunkiem do tradycji – mówi dyrektorka WOK Alicja Węgorzewska-Whiskerd. Patronem festiwalu jest Polskie Radio RDC.

34. Festiwal Mozartowski w maju (autor: Grzegorz Bargiel/Warszawska Opera Kameralna)

W programie 34. Festiwalu Mozartowskiego znajdziemy zarówno najbardziej znane opery Mozarta jak „Wesele Figara”, „Czarodziejski flet” czy „Idomeneo”, jak i wyjątkowe koncerty kameralne, oratoryjne (Requiem d-moll, Msza c-moll) oraz wydarzenia dedykowane najmłodszym melomanom.

Jak zapewnia dyrektorka Warszawskiej Opery Kameralnej Alicja Węgorzewska-Whiskerd, zobaczymy twórczość Mozarta we współczesnych interpretacjach stworzonych z szacunkiem do tradycji.

– U nas Mozart jest przedstawiany współcześnie, ale z ogromnym ukłonem i szacunkiem do tradycji. Każdy więc może znaleźć swoją wersję Mozarta – mówi.

Jednym z najważniejszych akordów tegorocznej odsłony festiwalu będzie premiera opery „Łaskawość Tytusa”.

– Wielka pompa 8 maja, rozpoczynamy wielką premierą „La clemenza di Tito” pod dyrekcją Benjamina Bale'a w reżyserii Anny Sroki-Chryń z obsadą zarówno polską, jak i międzynarodową. To będzie rzeczywiście wielka piękna premiera. Tego nam brakowało do wielkiej tzw. piątki mozartowskiej – zapewnia Węgorzewska-Whiskerd.

Reżyserka „Łaskowości Tytusa” Anna Sroka-Hryń tym dziełem debiutuje w roli reżyserki operowej.

– Bardzo się broniłam, bo obawiałam się tego, czy dam sobie radę, ponieważ to jest świat i planeta mi zupełnie obca. Szczerze mówiąc, czuję się jak Kolumb – przyznaje.

Sroka-Hryń podkreśla, że w tej operze w centrum stawia człowieka i jego problemy.

– Myślę, że człowiek. Człowiek, jego niedoskonałość, wewnętrzne meandry, których sam często nie potrafi przewidzieć. Wiem, że to brzmi może górnolotnie, ale naprawdę człowiek jest dla mnie ważnym punktem tej opery i to, co się z nami ludźmi dzieje – dodaje.

W czerwcu na scenie WOK pojawi się również nowa wersja rzadziej grywanej opery „La finta semplice” w reżyserii Jitki Stokalskiej z udziałem Bastarda Trio – zaskakującego połączenia klasyki i alternatywy.

Nie zabraknie także prawdziwych muzycznych pereł. 12 maja w Filharmonii Narodowej odbędzie się premiera najnowszej płyty WOK – Requiem d-moll Mozarta – wydanej przez renomowane wydawnictwo DUX. Tego wieczoru usłyszymy również majestatyczną Mszę c-moll.

Na wyjątkowy wieczór zapowiada się także spotkanie z literaturą i muzyką – „Moje życie z Mozartem” z udziałem Érica-Emmanuela Schmitta, autora kultowej książki pod tym samym tytułem (25 maja, Zamek Królewski). A finał? Oczywiście Gala Mozart Night – już po raz piąty – która tradycyjnie zamyka Festiwal, tym razem w pięknych wnętrzach Teatru Polskiego.

Na scenach Festiwalu pojawią się wybitni artyści: wiolonczelista Tomasz Strahl, skrzypaczka Agata Szymczewska czy dyrygent Howard Arman, który zaprezentuje własną interpretację mozartowskiego Requiem.

Nie zapomniano także o młodszych odbiorcach. Mozart Junior to szósta już edycja wydarzeń edukacyjnych – z autorskimi warsztatami teatralno-operowymi Mozart ON oraz wznowieniem działalności Młodzieżowej Orkiestry Mozartowskiej.

34. Festiwal Mozartowski w Warszawie potrwa od 8 maja do 6 lipca. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem Polskiego Radia RDC.

