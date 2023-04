Multiinstrumentalista Wojciech Konikiewicz w Kwarantannie w Hi-Fi RDC 29.04.2023 14:23 W najbliższy czwartek, 4 maja, po godz. 18:00 w Studiu Radia dla Ciebie odbędzie się kolejny koncert z cyklu „Kwarantanna w Hi-Fi”. Tym razem będziemy gościć pianistę – multiinstrumentalistę Wojciecha Konikiewicza.

Multiinstrumentalista Wojciech Konikiewicz wystąpi w naszym cyklu Kwarantanna w Hi-Fi w najbliższy czwartek 4 maja po godz. 18:00.

Wojciech Konikiewicz – kompozytor, pianista, producent muzyczny.

Na scenie muzycznej od 1980 roku.

Należy do ścisłej czołówki polskiego jazzu. Ma w dorobku ponad 100 płyt o szerokim spektrum stylistycznym – od muzyki jazzowej, przez rock, elektronikę do muzyki filmowej.

Współpracował i występował z wieloma wybitnymi polskimi artystami jazzowymi - m.in. z A. Przybielskim, T. Szukalskim, T. Stańko, Z. Wegehauptem, K. Ścierańskim, C. Konradem, M. Kulentym, P. Baronem, A. Koreckim, J. Iwańskim, J. Mazollem, Marcinem i Mateuszem Pospieszalskimi.

Wspierał brzmieniem swych klawiatur oraz jako producent czołówkę polskiego rocka - Ciechowski, Lipiński, Brylewski, Janerka, Budzyński i in. oraz zespoły: Klaus Mitffoch, Armia, Izrael, Kultura, Tilt, Deuter, 52UM, T.Love, Obywatel GC i inne.

Występował na wielu festiwalach rockowych i jazzowych - w Polsce i zagranicą. Ma także na koncie współpracę i koncerty z czołowymi zagranicznymi muzykami z kręgu jazzu, rocka, reggae i ethno takimi jak Jan Kopinski, Pinski Zoo, Benjamin Zephaniah, J.J.Burnell (The Stranglers),Ian Paice (Deep Purple) i Asian Dub Foundation, Dr Das.

Obecnie uprawia zarówno jazz, jak i rock, muzykę elektroniczną, eksperymentalną oraz współczesną. Tworzy muzykę do spektakli telewizyjnych, operowych, teatralnych, baletowych, pantomimy. Współpracuje z polskimi i zagranicznymi reżyserami (m.in. Jerzy Zelnik, Jerzy Domaradzki, Waldemar Szarek, Stefan Niedziałkowski, Rafał Wieczyński, Krzysztof Krauze, Jerzy Zalewski, Olivier Gerard).

Pisze też muzykę na otwarcie prestiżowych wystaw sztuki współczesnej.

Ma w swoim dorobku ponad 100 płyt, w tym kilka wydanych przez renomowane światowe wytwórnie.

Działa też jako ceniony producent muzyczny.

Równocześnie rozwijał inne formy działalności, realizując wg. własnej koncepcji i prowadząc artystycznie festiwale (np. wrocławski New Jazz Index), warsztaty muzyczne i wykłady (m.in. w Polsce - Uniwersytet Jagielloński, w Anglii - University & College Chichester, Leeds College of Music, Newcastle University , USA - University of Michigan, Kenia - Kenyatta University i w Japonii). Bierze także udział w konferencjach naukowych i seminariach poświęconych zarówno muzyce jak i kulturze jako całości.Jest członkiem Rady prestiżowego amerykańskiego towarzystwa ISIM (International Society for Improvised Music).

Koncertował m.in. w Wielkiej Brytanii, Rosji, Niemczech, Szwajcarii, Francji, Skandynawii, Czechach, Chiach, USA, Korei Pd, Japonii, Indiach, Meksyku, Kenii, Etiopii.

Współpracował z wieloma wybitnymi aktorami: polskimi (Anna Nehrebecka, Mieczysław Voit, Jerzy Zelnik, Krzysztof Majchrzak, Mateusz Damięcki, Magdalena Różczka, Mirosław Konarowski) oraz zagranicznymi (Thomas Buckner). Od 2008 r. jest laureatem odznaki "Zasłużony dla kultury narodowej" MKiDN. W 2016 r. w uznaniu dorobku artystycznego został odznaczony przez MKiDN srebrnym medalem Gloria Artis.

Wszystkie koncerty w ramach cyklu „Kwarantanna w Hi-Fi" transmitowane są na antenie Radia dla Ciebie, a także na naszej stronie rdc.pl i na kanale RDC w serwisie YouTube.

Radia dla Ciebie możecie słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/rdcplayer.