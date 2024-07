„Wiedział, że żegna się z widzami”. J. Braciak w RDC o ostatniej sztuce J. Stuhra Cyryl Skiba 13.07.2024 22:17 - Niesamowity człowiek, pełen czułości dla świata - tak Jacek Braciak wspominał w RDC zmarłego Jerzego Stuhra. Aktorzy razem występowali w "Geniuszu", ostatniej sztuce reżyserowanej i granej przez Stuhra w warszawskim Teatrze Polonia. Premiera "Geniusza" odbyła się 22 lutego tego roku

Jacek Braciak i Jerzy Stuhr w spektaklu "Geniusz" (autor: Teatr Polonia)

Jacek Braciak powiedział na naszej antenie, że już podczas prób, twórcom towarzyszyła świadomość zbliżającego się końca.

- Tego nie ukrywano od początku, że może być różnie. Tu nie było żadnej dwuznacznej sytuacji. Uda się, albo nie uda. Wszyscy chcieliśmy, żeby się udało i zobaczyć co będzie - mówił.

Braciak w "Wieczorze Literackim RDC" wspominał, że Stuhr odnosił się do każdego z ogromnym szacunkiem a do swojego zawodu miał duży dystans. Cenił także jego poczucie humoru. Podczas prób do "Geniusza" nie było mowy o skrajnie pesymistycznych nastrojach.

- On miał tak ogromne poczucie humoru, przede wszystkim na własny temat, zupełnie wyjątkowe. On nigdy o nikim nie mówił źle. Jak przytaczał anegdoty, to sam był nich obiektem takich kpin - dodał.

W ostatnim spektaklu Jerzego Stuhra, uwagę przykuwała jego postawa - zamyślonego i nieobecnego, krążącego na początku sztuki między widzami.

- Pan Jerzy bardzo przy tym obstawał. Myśmy tam wykazywali trochę przy swoim braku wyobraźni, że będą go zaczepiać, chodzić za nim. On mówił, że mu na tym zależy, żeby być, trwać razem z nimi. Zwracano nawet uwagę, czy to naprawdę jest Stuhr, taki nieobecny. To robiło naprawdę wielkie wrażenie - podkreślał.

W sztuce "Geniusz" Tadeusza Słobodzianka, Jerzy Stuhr w swojej ostatniej roli zagrał rosyjskiego reżysera i pedagoga - uważanego za ojca nowoczesnego teatru - Konstantina Stanisławskiego. Braciak zagrał Józefa Stalina.

Aktor filmowy i teatralny Jerzy Stuhr spocznie na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Pogrzeb artysty odbędzie się w środę. Artysta odszedł we wtorek w wieku 77 lat.

Czytaj też: W niedzielę w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie Msza Św. w intencji Jerzego Stuhra