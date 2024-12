Wielkie święto seriali w Warszawie. Rusza pierwszy w Polsce SerialCon RDC 04.12.2024 08:51 W warszawskiej Kinotece rozpoczyna się pierwszy w Polsce festiwal poświęcony serialom BNP Paribas Warsaw SerialCon. W programie są pokazy seriali w salach kinowych, nocne maratony, spotkania z twórcami, Miasteczko Serialowe oraz sekcja dla profesjonalistów. Podczas imprezy zaprezentowanych zostanie blisko 50 seriali, w tym 10 biorących udział w pierwszym polskim Konkursie na Serial Roku.

Kinoteka w PKiN (autor: kinoteka.pl)

Pierwszy taki w Polsce festiwal poświęcony serialom rusza w Warszawie.

Wydarzenie potrwa pięć dni i odbywać się będzie w siedmiu salach kinowych oraz w przestrzeniach wspólnych Kinoteki w Pałacu Kultury i Nauki. Podczas imprezy zaprezentowanych zostanie blisko 50 seriali, w tym 10 biorących udział w pierwszym polskim Konkursie na Serial Roku.

Nagrody zostaną przyznane w 8 kategoriach, takich jak najlepszy scenariusz, reżyseria, aktorstwo czy innowacyjność. Widzowie będą mieli okazję zobaczyć zarówno polskie, jak i zagraniczne produkcje, które zdobyły uznanie na całym świecie.

Miasteczko Serialowe i inne atrakcje

Pokazy seriali to nie wszystko, co zaplanowali organizatorzy. W Sali Starzyńskiego w Kinotece, głównej lokalizacji festiwalu, powstanie specjalna przestrzeń zaaranżowana przez serwisy streamingowe. Będą to interaktywne przestrzenie z atrakcjami inspirowanymi popularnymi serialami. Wstęp do nich będzie całkowicie bezpłatny.

Tak samo jak do miasteczka, które powstanie tuż przed Kinoteką i zaprosi wszystkich do świata serialowych emocji. Wszyscy posiadacze ważnej Karty Warszawiaka mogą zakupić karnety na pokazy i maratony z 20 proc. zniżką.

Sekcje tematyczne

Festiwal oferuje różnorodne sekcje tematyczne. W sekcji „Polonica” zaprezentowane zostaną najlepsze polskie produkcje, a „Poza schematem” skupi się na serialach, które łamią konwencje i wprowadzają nowe, świeże pomysły.

Sekcja „Multiwersum” to gratka dla fanów fantastyki i science fiction, gdzie będzie można zobaczyć najnowsze produkcje z tego gatunku.

Panele dyskusyjne i spotkania branżowe

W programie festiwalu znajdą się także panele dyskusyjne poruszające tematy związane z produkcją seriali. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w debatach o różnorodności w polskich serialach, wpływu seriali na kulturę popularną oraz przyszłości branży telewizyjnej.

Spotkania branżowe to także okazja do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń między twórcami, producentami i przedstawicielami serwisów streamingowych.

Pokazy premierowe i przedpremierowe

Jednym z głównych punktów programu będą pokazy premierowe i przedpremierowe. Widzowie będą mieli okazję zobaczyć najnowsze odcinki swoich ulubionych seriali jeszcze przed ich oficjalną emisją.

Festiwal odbywać się będzie od 4 do 8 grudnia w Kinotece i innych przestrzeniach w środku i wokół Pałacu Kultury i Nauki.

Organizatorem jest Fundacja OFF CAMERA, a partnerem miasto stołeczne Warszawa.

