Odsłonięto tablicę upamiętniającą Ryszarda Peryta. „To ikona reżyserii operowej” Przemysław Paczkowski 05.12.2023 14:19 W Warszawie odsłonięto tablicę upamiętniającą śp. prof. Ryszarda Peryta – byłego dyrektora sceny operowej Teatru Narodowego w Warszawie i Polskiej Opery Królewskiej, reżysera, aktora, a także twórcę inscenizacji oper barokowych, klasycznych i dziewiętnastowiecznych oraz polskich prawykonań oper dwudziestowiecznych.

8 Odsłonięcie tablicy upamiętniającej prof. Ryszarda Peryta (autor: Paweł Supernak/PAP)

Na fasadzie kamienicy przy Rynku Nowego Miasta 6/8/10 w Warszawie odsłonięto dziś tablicę upamiętniającą śp. prof. Ryszarda Peryta.

Miejsce odsłonięcia nie jest bez znaczenia – prof. Peryt mieszkał tam i tworzył w latach 2000–2019.

Obecny na uroczystości były minister kultury prof. Piotr Gliński wspominał, że prof. Peryt był wulkanem energii.

– Poznałem go osobiście dopiero przy Polskiej Operze Królewskiej i pamiętam te wizje i wszystko, co opowiadał. Trudno było uwierzyć, że to się da zrealizować, a tak się stało i to błyskawicznie. Był nie tylko wielkim twórcą, lecz także człowiekiem potrafiącym dowozić projekty – podkreślił prof. Gliński.

Tablica powstała dzięki staraniom Rodziny śp. Ryszarda Peryta oraz Polskiej Opery Królewskiej.

– To tutaj wspólnie tworzyliśmy fundamentu opery królewskiej. Był wspaniałym artystą. Dla mnie to ikona reżyserii operowej – zaznaczył dyrektor Polskiej Opery Królewskiej Andrzej Klimczak.

Ryszard Peryt był pierwszym dyrektorem Polskiej Opery Królewskiej. Według zapowiedzi resortu kultury nowa siedziba instytucji powstanie na terenie Łazienek Królewskich przy Myśliwieckiej 1.

Obecny na uroczystości odsłonięcia tablicy prezes Radia dla Ciebie Tadeusz Deszkiewicz podkreślił, że największym pomnikiem dla działalności prof. Ryszarda Perytra – wybitnego reżysera i artysty – będzie doprowadzenie do końca budowy nowej siedziby POK.

Teatr Polskiej Opery Królewskiej powstaje dzięki prof. Piotrowi Glińskiemu.

Ryszard Peryt zmarł w 2019 roku. Pośmiertnie został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Jako jedyny na świecie zrealizował wszystkie dzieła sceniczne Wolfganga Amadeusza Mozarta. Był też oblatem Zgromadzenia Redemptorystów (2011−2019).

Teatr Peryta to teatr mistyczny, który odwołuje się do sfery sacrum, pełnych symboli i znaków, odniesień do metafizyki, teologii i sztuki. Ponadto w nim przedstawiany jest świat ludzkich pasji, namiętności i duchowych walk, który jest poddany rozbudowanej analizie psychologicznej i ukazany z perspektywy eschatologicznej.

Źródło: RDC Autor: Przemysław Paczkowski/PA