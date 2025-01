Niemal 300 wydarzeń kulturalnych w ramach prezydencji. „Każdy znajdzie coś dla siebie” Joanna Tarkowska-Klinke 08.01.2025 14:23 W ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej odbędzie się niemal trzysta wydarzeń kulturalnych. – To nie tylko koncerty symfoniczne, to nie tylko opera, ale także rozrywka. Mamy też świetnych muzyków, którzy tworzą jazz czy muzykę elektroniczną i właśnie ich chcemy także pokazać podczas tej prezydencji – mówiła w Polskim Radiu RDC wiceminister kultury Marta Cienkowska.

Marta Cienkowska (autor: RDC)

Polska w tym półroczu przewodzi pracom Rady Unii Europejskiej. Z tej okazji przygotowano bogaty program kulturalny, zawierający niemal 300 wydarzeń.

– Prawie sto wydarzeń jest za granicą. My natomiast realizujemy wydarzenia kulturalne także w Polsce, nie tylko w dużych miastach, ale i w mniejszych miejscowościach. Ten program kulturalny w ramach polskiej prezydencji jest naprawdę bardzo duży i w mojej opinii każdy znajdzie coś dla siebie – mówiła w audycji „Polityka w południe” wiceminister kultury Marta Cienkowska.

To będzie nie tylko kultura wysoka. – To nie tylko koncerty symfoniczne, to nie tylko opera, ale także rozrywka. Mamy też świetnych muzyków, którzy tworzą jazz czy muzykę elektroniczną i właśnie ich chcemy także pokazać podczas tej prezydencji – dodała Cienkowska.

Będą także projekty międzynarodowe. – Polska jest schronieniem dla tych artystów, którzy nie mogą w tym momencie działać bezpiecznie. Postanowiliśmy realizować projekty we współpracy z artystami ukraińskimi, białoruskimi, z państwami, które kandydują do Unii Europejskiej, czyli na przykład Gruzji czy Mołdawii – powiedziała wiceminister.

Jak podsumowała wiceminister, będzie to sześciomiesięczne święto polskiej kultury.

