„Ponadczasowa, o każdej z nas”. Natalia Lesz śpiewa Agnieszkę Osiecką Cyryl Skiba 17.03.2025 21:18 Natalia Lesz wraz z zespołem wystąpi w Warszawie na koncercie „Osiecka – itp. itd...”. – Te teksty Agnieszki mają to do siebie, że każdy z nas się zastanawia, jak to jest, że ten tekst jest o mnie – mówiła w „Południu RDC” artystka. Podczas wydarzenia będzie można posłuchać nowych aranżacji takich piosenek jak „Okularnicy”, „Niech żyje bal” czy „Dobranoc, panowie”.

Natalia Lesz (autor: RDC)

Aktorka i wokalistka Natalia Lesz na warszawskim koncercie zaprezentuje utwory z repertuaru Agnieszki Osieckiej, m.in. „Na zakręcie”, „Okularnicy”, „Niech żyje bal”, „Wariatka tańczy”, „Nie żałuję” czy „Dobranoc, panowie” w zupełnie nowych aranżacjach.

POŁUDNIE RDC | NATALIA LESZ | POSŁUCHAJ ROZMOWY →

Lesz w Polskim Radiu RDC, w rozmowie z Piotrem Majewskim podkreślała, że popularność Osieckiej polega na jej uniwersalności.

– Te teksty Agnieszki mają to do siebie, że każdy z nas się zastanawia, jak to jest, że ten tekst jest o mnie. On wtedy mówiła, że jest po prostu podobna do bardzo wielu kobiet i dziewczyn, ale zawsze pisze o sobie. Faktycznie coś jest w tych tekstach tak bardzo kobiecego i tak prawdziwego, ponadczasowego – mówiła.

Natalia Lesz jest absolwentką wydziału aktorskiego Tisch School Of The Arts na Uniwersytecie Nowojorskim oraz Łódzkiej Akademii Muzycznej na wydziale wokalno-aktorskim.

Została laureatką wielu nagród muzycznych, w tym SuperJedynki za fonograficzny debiut, nagrody dziennikarzy na Festiwalu TOPtrendy i otrzymała nominację do Fryderyka za fonograficzny debiut roku.

Występowała jako support przed m.in. Celine Dion, Patrycią Kass czy Miką. Jest finalistką 18 Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej”. Wraz z Michałem Rusinkiem i Urszulą Borkowską stworzyła płytę dla dzieci „Piosenki Domowe”, której premiera odbyła się w maju 2023 r. Album został nominowany do nagrody Fryderyk 2024 w kategorii muzyka dziecięca.

W tym roku ukazały się trzy autorskie piosenki „Wierszem lubimy przeklinać”, „Warszawski deszcz” i „West End”, które zapowiadają płytę artystki. Premiera jeszcze w tym roku. Producentem albumu jest Marek Dziedzic.

„Osiecka – itp. itd...” we wtorek 18 marca w Kuźni Kulturalnej przy ul. Potockiego o godz. 20:30.

