„Modlitwa za Ukrainę” w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie Przemysław Paczkowski 23.02.2023 21:35 W Warszawie odbył się koncert „Solidarni z Ukrainą” pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Wydarzenie zostało zorganizowane na dzień przed rocznicą wybuchu wojny w Ukrainie. Na scenie m.in. Młodzieżowa Orkiestra Akademicka z Charkowa "Słobożański". Artyści na początku wydarzenia wykonali utwór Valentina Sylvestrova skomponowany podczas Euromajdanu w 2014 roku.

Koncert „Solidarni z Ukrainą” (autor: Mateusz Marek/PAP)

Dyrygent orkiestry Jurek Dybał przyznaje, że to wyjątkowy moment, choć okoliczności są niejednoznaczne. – Mam mieszane uczucia, bo z jednej strony to wielkie wydarzenie, rewelacyjnie zorganizowane, wspaniały gest pokazania tego, że Ukraina to nie tylko uchodźcy, ale też wielka i wspaniała kultura, która chcemy, żeby przetrwała – powiedział.

Koncert został zorganizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Teatr Wielki – Operę Narodową.

