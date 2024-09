Zabytki, które ucierpiały podczas powodzi ze wsparciem resortu kultury. „Przeznaczymy 100 mln zł” RDC 30.09.2024 20:11 Resort kultury przeznaczy 100 mln zł na zabytki, które ucierpiały podczas powodzi; specjalny nabór na ten cel, w ramach Programu „Ochrona zabytków”, zacznie się w styczniu 2025 r. — zapowiedziała w poniedziałek wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.

Podsekretarz stanu w MKiDN Marta Cienkowska (autor: PAP/Tomasz Gzell)

Wiceszefowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska poinformowała na konferencji prasowej, że w tym tygodniu resort ogłosi trzy pierwsze programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2025 r.

— Będą to „Ochrona zabytków”, „Promocja polskiej kultury za granicą”, a także „Edukacja artystyczna”. Wszystkie wnioski w tych programach będzie można składać do 5 listopada. Natomiast już 12 listopada będziemy wiedzieli, kiedy będziemy mieć wyniki konkursów — powiedziała.

Cienkowska podkreśliła, że MKiDN przeznaczy 100 mln zł „na zabytki, miejsca, które ucierpiały podczas powodzi”.

— Już w styczniu będziemy mieć specjalny nabór w ramach „Ochrony zabytków”, który przeznaczy tę alokację środków na obszary objęte powodzią — stwierdziła.

Ministra kultury Hanna Wróblewska zapewniła, że jeżeli 100 mln zł okaże się niewystarczające, kierownictwo resortu będzie „szukać pieniędzy dalej”.

— Wiadomo, że to będzie „bieg długodystansowy”. W ciągu roku nie postawi się na nowo, nie zakonserwuje się wszystkiego na nowo. Chodzi o to, żeby uratować wszystko, co jest możliwe — podsumowała.

