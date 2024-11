„Dzikie łabędzie” w Mazowieckim Teatrze Muzycznym. „Nikt nie będzie się nudził” Cyryl Skiba 08.11.2024 14:11 Polskie Radio RDC odwiedziło Mazowiecki Teatr Muzyczny, gdzie trwają przygotowania do premiery musicalu „Dzikie łabędzie”. – To musical familijny zarówno pod względem fabuły czy muzyki, jak i pięknych wizualizacji, projekcji oraz kostiumów – mówił kierownik artystyczny teatru Jakub Milewski.

6 „Dzikie łabędzie” w Mazowieckim Teatrze Muzycznym (autor: RDC)

Dziś ze sceny przy ul. Jagiellońskiej na warszawskiej Pradze Północ nadawaliśmy audycję „Ramię w ramię” Romana Rogowieckiego i Marka Wiernika. Nasi autorzy rozmawiali z twórcami premierowego spektaklu „Dzikie łabędzie” na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena.

Kierownik artystyczny Mazowieckiego Teatru Muzycznego Jakub Milewski podkreślał na naszej antenie, że to będzie musical dla całych rodzin.

– Zapraszamy do Mazowieckiego Teatru Muzycznego. Gwarantujemy, że rodzice, dziadkowie nie będą nudzić się na tym spektaklu. To musical familijny zarówno pod względem fabuły czy muzyki, jak i pięknych wizualizacji, projekcji oraz kostiumów. To rzecz bardzo nowoczesna i ciekawa – podkreślił Milewski.

W zapowiedzi premiery napisano, że to spektakl o poświęceniu i sile miłości, opowiadający historię księżniczki, która podejmuje heroiczną walkę o ocalenie swoich braci przemienionych w łabędzie. To opowieść o odwadze, wyrzeczeniach i nieustępliwym dążeniu do przywrócenia w świecie harmonii zakłóconej przez zło.

Autorami są znani twórcy polskiej sceny muzycznej: kompozytor i muzyk Mikołaj Hertel oraz poetka, autorka tekstów piosenek Grażyna Orlińska.

Koncepcja sceniczna w reżyserii Tadeusza Kabicza, inspirowana teatrem elżbietańskim i teatrem lalek, przeniesie widza w wyjątkowy i magiczny świat łabędzi. Choreografia spektaklu powierzona została Paulinie Andrzejewskiej-Damięckiej. Charakteryzacje oraz autorskie kostiumy zaprojektuje Marcin Łobacz, scenografię Anna Chadaj.

Projekcje multimedialne przygotuje Karolina Jacewicz. Zespół muzyczny zagra pod dyrekcją Roberta Osam-Gyaabin. Za reżyserię światła odpowiedzialny będzie Artur Wytrykus.

Premiera „Dzikich łabędzi” w Mazowieckim Teatrze Muzycznym odbędzie się 15 listopada.

