Tomasz Karolak w RDC o spektaklu „Niespodziewany powrót”: tu zacierają się ślady teatru Cyryl Skiba 06.11.2024 15:57 Tu zacierają się ślady teatru - tak Tomasz Karolak w Polskim Radiu RDC mówił o spektaklu „Niespodziewany powrót” w Teatrze Imka. Aktor na scenie gra wraz z Danielem Olbrychskim. To opowieść o trudnej relacji ojca z synem. - Chcę opowiadać o nieprzeciętych pępowinach, wychowaniu i traumach - mówił na naszej antenie Karolak.

Tomasz Karolak (autor: RDC)

- Dialog między mną a Danielem Olbryskim w „Niespodziewanym powrocie” - nie powiem, że to jest spektakl, zacierają się ślady teatru. My po prostu co wieczór przeżywamy te swoje kompleksy, to znaczy ja wobec swojego ojca, a on wobec swojego syna. Ta rozmowa przyjmuje takie tony pewnej prawdy, co jest uwalniające dla widza - mówił w audycji „W rytmie kultury” Tomasz Karolak.



Najbliższy pokaz „Niespodziewanego powrotu” 30 listopada w siedzibie teatru na ulicy Kocjana. Teatr Imka organizuje teraz także XII Festiwal Teatralny Polska w Imce.

Tomasz Karolak zdradził na naszej antenie również, że wraz z zespołem teatru podejmuje się remontu sali Riviera Remont w Warszawie.

- Przystępujemy do realizacji chyba projektu naszego życia, jeśli chodzi o teatr prywatny. Chcemy przywrócić do działalności Riviere Remont i salę, najpierw tą, która jest. Jeżeli państwo wiecie, na pierwszym piętrze jest sala, która od 20 lat leży odłogiem i nie było na nią żadnego pomysłu, więc z naszym partnerem Politechniką Warszawską jednak zaproponowaliśmy pewien konglomerat kulturalny, bym powiedział, którego zawodowy teatr jest taką wisienką na torcie, ale również tam miejsce znajdą, jestem o tym absolutnie przekonany, studenckie instytucje artystyczne - mówił.



Nowa przestrzeń teatralna ma być gotowa za około dwa lata.

