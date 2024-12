Maryla Rodowicz w Polskim Radiu RDC w dniu swoich 79. urodzin [PREMIERA] RDC 08.12.2024 15:27 Już dziś po g. 22:00 w audycji Bogdana Fabiańskiego rozmowa Marylą Rodowicz. W dniu swoich 79 urodzin królowa polskiej piosenki opowie nam o swojej twórczości i pracy nad najnowszą płytą „Niech żyje bal”. 3 grudnia na naszej antenie odbyła się premiera singla z tego krążka – to utwór „Wielka woda” wykonany z Dawidem Kwiatkowskim.

Maryla Rodowicz i Bogdan Fabiański (autor: RDC)

Maryla Rodowicz u Bogdana Fabiańskiego już dziś na antenie Polskiego Radia RDC w audycji „Bez limitu” po godz. 22:00.

Porozmawiamy m.in. o najnowszej płycie artystki pt. „Niech żyje bal” – to nagrywane z artystami młodego pokolenia wielkie przeboje królowej polskiej piosenki.

3 grudnia w Polskim Radiu RDC odbyła się premiera jednego z singli tej płyty, to nowe wykonanie „Wielkiej wody” stworzone razem z Dawidem Kwiatkowskim.

Hymn o sile przetrwania

„Wielka woda” to hymn o sile przetrwania, wewnętrznej determinacji i pięknie ludzkich emocji. Dawid Kwiatkowski wniósł do utworu powiew młodzieńczej wrażliwości, która harmonijnie współgra z charyzmą Maryli Rodowicz.

Maryla Rodowicz – podczas spotkania w Muzycznym Studiu im. Agnieszki Osieckiej – zdradziła, jaka była jej pierwsza reakcja na utwór.

– Najpierw pomyślałam: co on chciał przez to powiedzieć? Nie wiem, czy to dobra droga, ale im dłużej tego słuchałam, tym bardziej mnie to wciągało i byłam zachwycona – wyznała.

Maryla Rodowicz przekazała, o czym jej zdaniem jest „Wielka woda”.

– To jest piosenka o tym, że nasza dusza potrzebuje przestrzeni, potrzebuje wolności. I nie daj mi, Boże, broń Boże, jakby zostać takim starcem, stojącym w miejscu, który się uczy na błędach. Nie, nie uczymy się na błędach. Idziemy do przodu. Jesteśmy cały czas otwarci i zaskoczeni, bo najważniejsze to się umieć dziwić – tłumaczyła.

Dawid Kwiatkowski mówił z kolei o kulisach nagrania. – Maryla była w różowym dresie, ja byłem w szarym dresie w studio. Cały ten proces tworzenia był dla mnie czymś takim niesamowitym, że ja stanąłem przed mikrofonem, byłem tym pierwszym, który nagrywał swoje wokale. Dwa metry obok mnie stoi Maryla Rodowicz. Ja za chwilę mam śpiewać, tak już na poważnie, już bez jaj, które kiedyś tam sobie robiliśmy. [...] Było gorąco ze stresu – opowiadał.

- W trakcie nagrań patrzyłem na Maryle jak na legendę - przyznał Dawid Kwiatkowski. - Ten moment, kiedy ja nagrałem swoje wokale, już usiadłem wygodnie na kanapie i tylko obserwowałem jak robi to Maryla, ale też widziałem Marylę przed wejściem na scenę w wielu festiwalach. To są momenty, których warto się uczyć. Tam jest pełne skupienie, tam jest pełna rozśpiewka, tam jest 100 procent ten moment. Idę, wychodzę, robię swoją robotę - mówił.

- Ja zawsze ten utwór, mój ulubiony, słyszałem w wersji raczej takiej „pod nóżkę”, gdzie mnóstwo ludzi się bawiło i bawiło, a dla mnie, ja tak lubię w kolory ubierać te utwory, dla mnie on był niebieski, zawsze w mojej głowie. A jak jest niebieski w mojej głowie utwór, to jest balladą. I do pełni szczęścia i żywotu tego utworu we mnie, brakowało mi takiej wersji, takiej jaką stworzyłem z Marylą. Taka balladowo-romantyczna troszkę - przyznał Kwiatkowski.

Spotkanie w Muzycznym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej w Warszawie dla słuchaczy Polskiego Radia RDC poprowadzili nasi dziennikarze – Wioleta Wramba oraz Cyryl Skiba.

Królowa polskiej piosenki

Maryla Rodowicz od lat króluje na polskiej scenie muzycznej. Profesjonalną karierę rozpoczęła w 1967 roku startem na Festiwalu Piosenki i Piosenkarzy Studenckich w Krakowie oraz zrealizowaniem nagrań w Radiowym Studiu Piosenki Polskiego Radia.

Fonograficznie zadebiutowała w 1970 roku albumem studyjnym pt. „Żyj mój świecie”. Od tamtej pory wydała ponad 20 polskojęzycznych płyt oraz po jednym albumie z repertuarem w języku angielskim, czeskim, niemieckim i rosyjskim.

Ze względu na swój dorobek – ma w repertuarze ok. 2 tys. piosenek – i wkład w rozwój krajowej popkultury często nazywana jest „królową polskiej piosenki”. Ma w repertuarze wiele przebojów, takich jak: „Ballada wagonowa”, „Małgośka”, „Futbol, futbol, futbol”, „Sing-Sing”, „Remedium”, „Niech żyje bal”, „Łatwopalni” czy „Pełnia”.

Rodowicz jest laureatką wielu nagród muzycznych i odznaczeń, m.in. Złotego Krzyża Zasługi, Krzyża Kawalerskiego i Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski i Złotego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

