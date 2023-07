Kwarantanna w Hi-Fi. Retransmisja koncertu Zubek & Pentz Piazzolla Duo RDC 04.07.2023 14:11 W najbliższy czwartek 6 lipca, po godz. 18:00 w studiu emisyjnym Radia dla Ciebie odbędzie się retransmisja koncertu z cyklu "Kwarantanna w Hi-Fi”. Naszymi gośćmi był Zubek & Pentz Piazzolla Duo.

Transmisja koncertu Zubek & Pentz Piazzolla Duo (autor: RDC)

Piotr Zubek – wokalista, autor tekstów, kompozytor, aktor, radiowiec. Zdobywca ponad 300 nagród na festiwalach w całej Polsce. Współtwórca m. in. koncertu „Życia mała garść” (Krajowy Festiwal Piosenki w Opolu), płyty charytatywnej „Czarodzieje Uśmiechu” (sprzedane w ponad 250 tys. egzemplarzy!), płyty i koncertu “Nasza Niepodległa”. Artysta wielu scen polskich i zagranicznych. Uczestnik programów telewizyjnych: Bitwa Na Głosy, Od Przedszkola do Opola, Must Be The Music, także telewizyjnych koncertów tematycznych. Laureat Mateusza Trójki w kat. “jazzowy debiut

roku”. Współpracował z artystami takimi jak: Kasia Cerekwicka, Andrzej Krzywy, Natalia Kukulska, Jacek Cygan, Marek Piekarczyk, Kayah, Maryla Rodowicz, Ania Wyszkoni, Alicja Majewska, Majka Jeżowska, Mietek Szcześniak, Monika Borzym, Sławek Uniatowski, PECTUS, Lombard, Kasia Wilk, Adam Sztaba, Czesław Mozil, Zbigniew Wodecki

Janek Pentz – gitarzysta i kompozytor kojarzony ze sceną fingerstyle, mający za sobą koncerty z artystami takimi, jak m.in. Tommy Emmanuel, Andrew York, Andy McKee, Luca Stricagnoli, Daniel Cavanagh (Anathema), Alex Misko, Igor Presnyakov, Adam Palma, BAiKA (Banach&Kafi), pARTyzant, Marek Napiórkowski, Mirosław Czyżykiewicz, Lion Shepherd, Stefano Barone. Wyróżniony przez Magazyn TopGuitar w zestawieniu “22 Wspaniałych”. Koncertował z powodzeniem w Polsce, Austrii, Niemczech, Belgii i Holandii, jest także autorem muzyki do filmów dokumentalnych. Informacje dotyczące jego działalności, w tym wywiady, były publikowane m.in. w magazynach Top Guitar, Gitarzysta, Polskim Radiu, Antyradiu, niemiecką rozgłośnię hr2 kultur, muzyka zaś przez prestiżową amerykańską wytwórnię CandyRat Records. Autor dwóch płyt z muzyką autorską: “Heroic Dreams...” (2017) i “Eternity” (2019).

Piazzolla Duo

W setną rocznicę urodzin Astora Piazzolli, Piotr Zubek i Janek Pentz odkrywają na nowo zapomniane pieśni argentyńskiego kompozytora, wirtuoza bandoneonu, pioniera nuevo tango. Nowatorskie, współczesne aranżacje łączą w sobie finezję jazzowej improwizacji wokalnej z unikalnym brzmieniem akustycznej gitary fingerstyle.

Zubek & Pentz Piazzolla Duo - Chiquilin de Bachin

Wszystkie koncerty w ramach cyklu „Kwarantanna w Hi-Fi” transmitowane są na antenie Radia dla Ciebie, a także na naszej stronie rdc.pl i na kanale RDC w serwisie YouTube.

Radia dla Ciebie możecie słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/rdcplayer.