Księgarnia Tarabuk ma się wynieść z CSW. „Nie mam siły na kolejną wyprowadzkę” Adam Abramiuk 17.12.2024 06:24 Nie mam siły na kolejną wyprowadzkę — mówił w Polskim Radiu RDC właściciel księgarni Tarabuk Jakub Bułat. Kultowe miejsce zostało wezwane do opuszczenia siedziby w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Aby ratować doceniane przez warszawiaków miejsce, powstała petycja kierowana do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jakub Bułat, który jest właścicielem księgarni Tarabuk znajdującej w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, dostał wypowiedzenie umowy najmu z końcem roku. To kolejny raz, gdy miejsce wybierane w plebiscycie jako „Ulubiona księgarnia Warszawy” musi zmieniać lokalizację.

Posłuchaj rozmowy | Jest sprawa | Problemy księgarni Tarabuk

Właściciel podkreślał na antenie Polskiego Radia RDC, że nie ma już sił na kolejną wyprowadzkę.

— Jeśli to jest piąta, a ja miałbym iść na szóstą, to właściwie jest tak, jakbym się zgadzał, że temu procesowi nie będzie końca. Nie mam na to sił — mówił Jakub Bułat, właściciel księgarni Tarabuk.

Radna Lewicy Agata Diduszko-Zyglewska zapewniła, że miasto chce pomóc księgarni.

— Kluczowe w tej sprawie jest to, że pan Jakub miał umowę do końca maja. W marcu rozstrzyga się konkurs w Centrum Sztuki Współczesnej na kolejnego dyrektora, więc ja po prostu mam nadzieję, że pani pełniąca obowiązki dyrektora jednak przychyli się do tego myślenia — powiedziała Diduszko-Zyglewska.

Petycje w sprawie ratunku dla księgarni podpisało już blisko 1,5 tys. osób. Można ją znaleźć na stronie petycjeonline.com.

