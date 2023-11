„Kingsajz dla każdego”. Rozpoczyna się XVIII Festiwal Niewinni Czarodzieje RDC 16.11.2023 09:31 Koncerty, dyskusje, warsztaty oraz spektakl teatralny. Dziś w Warszawie rozpoczyna się XVIII Festiwal Niewinni Czarodzieje. Wydarzenie organizuje Muzeum Powstania Warszawskiego. W tym roku festiwal nawiązuje do komedii Juliusza Machulskiego "Kingsajz".

Od 16 do 30 listopada odbywa się XVIII festiwal warszawski „Niewinni Czarodzieje”. Hasłem przewodnim jest "Kingsajz dla każdego".

- Festiwal jest skierowany do wszystkich, do tych którzy w Warszawie się urodzili i wychowali oraz do tych, którzy przyjechali do Warszawy i kochają to miasto, a także do osób, którzy chcą się dowiedzieć na czym polega duch Warszawy – powiedział na konferencji szef Instytutu Stefana Starzyńskiego i wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Dariusz Gawin.

„Warszawa stała się Kingsajzem”

W programie festiwalu znalazła się szeroka gama wydarzeń, m.in.: dyskusje, warsztaty, spektakle, koncerty oraz stan-up i dancing kostiumowy.

- W poprzednich latach staraliśmy się opowiadać o tożsamość tego miasta, zatrzymując się w kolejnych momentach jego historii. Tym razem nawiązujemy do kultowego filmu Juliusza Machulskiego +Kingsajz+, z roku 1988, który pokazywał końcowy moment PRL-u. Była to metafora bardzo wówczas czytelna, bo nawiązująca do tęsknoty za obfitością i wolnością wyboru – powiedział Dariusz Gawin.

- Po 30 latach cała Warszawa stała się Kingsajzem. Nie ustępuje w niczym zachodnim stolicom, do których wówczas wzdychano. To jednak rodzi nowe kłopoty, bo obfitość, bogactwo i wolność także powodują pewne problemy. Będziemy się nad tym zastanawiać, proponując - jak zwykle na festiwalu - połączenie zabawy i powagi, spojrzenia sentymentalnego z uśmiechem i rozmową na poważnie. W bogatym programie festiwalu każdy znajdzie coś dla siebie – wyjaśnił.

- Kingsajz z filmu Machulskiego jest to bardzo dobra metafora, cały czas żywa. To co było „Kingsajzem” w 1988 roku zmieniło się, ale ludzkie tęsknoty się nie zmieniają. W każdej rzeczywistości bardzo wielu ludzi, którzy myślą, że są mali, chce być dużymi i żyć w +Kingsajzie+. Metafora polityczna z końca lat 80. zmieniła się na dzisiejszą – ekonomiczną, społeczną, kulturową – ocenił Gawin.

Co w programie?

Festiwal rozpocznie dyskusja "Zaszufladkowani" – o warszawskich stereotypach. Jednym z wydarzeń będzie też koncert Tomka Lipińskiego "Jeszcze będzie przepięknie", 24 listopada w Teatrze Palladium. Będzie można na nim usłyszeć piosenki z 45 lat działalności artysty, w zespołach Brygada Kryzys i Tilt oraz występów solowych. Gośćmi tego koncertu będą Vienio i Pelsona, członkowie warszawskiej hiphopowej grupy Molesta Ewenemment.

- Każdy koncert jest wyjątkowy. Piosenki żyją, czasami szlifują się latami. Generalnie jednak trzymamy się podstawowych aranży – powiedział Tomek Lipiński. - Jesteśmy wszyscy trochę starsi i ta muzyka może nie jest aż tak formalnie dzika, jak była kiedyś, ale jest na pewno lepiej zagrana i zaśpiewana - dodał.

Podczas konferencji Tomek Lipiński opowiadał o swojej fascynacji filmem "Niewinni czarodzieje", od którego wziął nazwę festiwal. Obejrzała go po raz pierwszy w 1961 r., gdy miał 15 lat.

- Ten film wywarł naprawdę ogromne wrażenie na nastoletnim Tomku, bo pokazywał niezwykłych ludzi, którzy w realiach PRL-u stworzyli swój świat. W niewinny sposób wyczarowywali piękny świat w bardzo niepięknym otoczeniu. To jest szalenie ważne - powiedział na konferencji Tomek Lipiński.

Festiwal rozpocznie się 16 i potrwa do 30 listopada. Jego organizatorami są: Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytut Stefana Starzyńskiego i Miasto Stołeczne Warszawa.

