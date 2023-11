„Dwie rozmowy” w Wieczorze literackim. Słuchowisko RDC już w sobotę Cyryl Skiba 15.11.2023 13:13 Słuchowisko Radia dla Ciebie pod tytułem „Dwie rozmowy” na podstawie dramatów Zygmunta Krasińskiego już w sobotę na naszej antenie. Sztukę wyreżyserowała dyrektor literacka RDC Aleksandra Głogowska. Podkreśla, że dzieło jest połączeniem „Irydiona” z „Nie-Boską Komedią”.

W sobotę wyjątkowy „Wieczór literacki” w Radiu dla Ciebie. Zaprezentujemy słuchowisko pt. „Dwie rozmowy” na podstawie dramatów Zygmunta Krasińskiego, wyreżyserowane przez dyrektor literacką Radia dla Ciebie Aleksandrę Głogowską.

- Zapraszam Państwa na słuchowisko „Dwie rozmowy” Zygmunta Krasińskiego. Specjalnie dla Państwa połączyliśmy „Irydiona” z „Nie-Boską Komedią”. Choć wydaje się, że ich nie da się połączyć, mam nadzieję, że Państwa przekonam w najbliższą sobotę o godzinie 20:00 na antenie Polskiego Radia RDC. W słuchowisku usłyszymy Jerzego Zelnika, Krzysztofa Szczepaniaka w dwóch rolach, który przenika z Hrabiego w Irydiona, Szymona Kuśmidera, Martę Kurzak i Marcina Przybylskiego - mówi.



Akcja obu dzieł toczy się w ważnym dziejowym momencie, momencie burzenia starego ładu. Temat uniwersalny, powtarzający się cyklicznie, choć w przypadku dramatów Zygmunta Krasińskiego ich akcję dzielą dziesiątki wieków.

- Główne przesłanie obu dramatów jest podobne - podkreśla Głogowska. - Krasiński przez całe swoje życie mierzy się z tematem rewolucji i choć patrzy na nią pesymistycznie, rozmawia przez swoich bohaterów i stara się ten problem pokazać w jak najlepszym i najbardziej obiektywnym świetle. Na koniec i rewolucja, i tradycja przegrywają, ponieważ Krasiński cały czas mówi o pierwiastku boskim, który ma wpływ na świat. Jednak te romantyczne przenikania się są bardzo ciekawe i Państwo się w nich odnajdą - tłumaczy.



Słuchowisko wyemitowane zostanie w sobotę po godzinie 20:00.

O słuchowisku

Co łączy „Irydiona” z „Nieboską Komedią”? Akcja obu dzieł toczy się w ważnym dziejowym momencie, momencie burzenia starego ładu. Temat uniwersalny, powtarzający się cyklicznie, choć w przypadku dramatów Zygmunta Krasińskiego ich akcję dzielą dziesiątki wieków. Główne przesłanie obu dramatów jest podobne. To niszcząca siła rewolucji, która prowadzi nie tylko do klęski pokonanego obozu, ale też do moralnej przegranej zwycięzców, którzy władzę zdobyli siłą i nieetycznymi metodami.

Zaczerpnięta z „Nie-Boskiej Komedii” rozmowa Hrabiego Henryka z Pankracym oraz rozmowa bohatera kolejnego utworu Krasińskiego czyli tytułowego Irydiona z Kornelią, Wiktorem i Symeonem. prowadzona z katakumbach to fascynujący przykład rozprawy filozoficznej. Przesłanie „Irydiona” jest bardzo bliskie postawie Henryka z „Nie-Boskiej Komedii” . To po pierwsze pochwała konserwatyzmu, przekonanie, że świat powinien toczyć się w zgodzie z boskim porządkiem, stać po stronie odwiecznych wartości, podtrzymywać etos arystokracji. Rewolucja utożsamiana jest z zagrożeniem, bo niesie w sobie niepewność i destrukcję. Te wszystkie obawy są bliskie postawie Krasińskiego. Przewrotnością tego zestawienia jest natomiast fakt, że postawa bohatera Irydiona jest bliższa postawie Pankracego z „Nie-Boskiej komedii”. To tylko potwierdza tezę, że w życiu nic nie jest jednoznaczne. I po raz kolejny udowadnia, że Zygmunt Krasiński jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego romantyzmu i nie może odejść w zapomnienie.

W słuchowisku wystąpili:

Hrabia, Irydion - Krzysztof Szczepaniak

Pankracy - Szymon Kuśmider

Biskup Wiktor - Jerzy Zelnik

Kornelia - Marta Kurzak

Symeon - Marcin Przybylski

reżyseria dźwięku: Andrzej Brzoska

opracowanie muzyki: prof. Agata Sapiecha

wykonanie: prof. Agata Sapiecha, Elżbieta Sapiecha

adaptacja i reżyseria: Aleksandra Głogowska

Produkcja:

Dofinansowano z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

