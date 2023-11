Dzień Iwaszkiewiczowski w stołecznym Domu Literatury [PROGRAM] RDC 29.11.2023 16:50 3 grudnia w Domu Literatury w Warszawie odbędzie się Dzień Iwaszkiewiczowski. W programie przewidziano m.in. rozmowę z prawnuczką pisarza Ludwiką Włodek, dyskusję wokół teatru i filmu Iwaszkiewicza, w której udział wezmą Agnieszka Glińska i Maja Komorowska czy pokaz slajdów przygotowany przez Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.

Dzień Iwaszkiewiczowski (autor: Polski PEN Club)

Dzień Iwaszkiewiczowski odbędzie się w stołecznym Domu Literatury 3 grudnia. Zaplanowano szereg wydarzeń, a na wszystkie jest wstęp wolny. Ponadto wydarzenia będą transmitowane na facebookowej stronie Polskiego PEN Clubu, a nagrania zostaną opublikowane na kanale YouTube Polskiego PEN Clubu.

Program Dnia Iwaszkiewiczowskiego

14:00–15:15 Stawisko, Podkowa Leśna, dom – rozmowa z Piotrem Mitznerem („Mój Iwaszkiewicz” wydawnictwo Próby) i Ludwiką Włodek (prawnuczką Jarosława Iwaszkiewicza, autorką wspomnień pt. „Pra”) o gospodarzach Stawiska i o osobistej Podkowie Leśnej. Prowadzenie Robert Papieski

15:30–17:00 „Co jest jeszcze do odkrycia w Iwaszkiewiczu” – dyskusja Agnieszki Papieskiej, Radosława Romaniuka, Tomasza Wójcika (UW). Tytuł jest parafrazą tytułu słynnego eseju Tomasza Burka wygłoszonego przed laty w czasie sesji w IBL PAN. Prowadzenie Marek Radziwon

17:30–18:45 Rozmowa o teatrze i filmie Jarosława Iwaszkiewicza i o pracy z Andrzejem Wajdą – Agnieszka Glińska, Maja Komorowska („Panny z Wilka”). Prowadzenie Wojciech Majcherek

19:00–20:00 Slajdowisko – Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, Agata Oponowicz

Dom Literatury i Iwaszkiewicz

Dom Literatury jest miejscem, w którym Jarosław Iwaszkiewicz spędził ponad 30 lat – od czasu odbudowy domu pisarzy, siedziby ówczesnego związku literatów, którego Iwaszkiewicz w okresie powojennym był wieloletnim prezesem. Iwaszkiewicz był także wieloletnim członkiem Polskiego PEN Clubu.

Blisko 30 lat od czasu śmierci w 1980 roku Iwaszkiewicz spędził w czyśćcu. Nieco zapomniany, rzadziej wydawany, kojarzył się z literaturą oficjalną okresu PRL-u. Przed kilkunastu laty ukazały się jego obszerne dzienniki, z czasem pojawiały się kolejne tomy korespondencji (z żoną Anną i z innymi osobami), w ciągu dziesięciu lat pojawiły się dwie obszerne biografie pisarza. Wreszcie Iwaszkiewicz wrócił do teatru, a za sprawą głośnych prac Andrzeja Wajdy do Teatru Telewizji („Noc czerwcowa”) i do kina („Tatarak”).

Wydaje się, świadczą o tym edycje wznowienia dzieł Iwaszkiewicza, edycje jego korespondencji, wciąż nowe opracowania krytyczne, że dzisiaj Iwaszkiewicz ponownie zajmuje należne mu miejsce – bez wątpienia jednego z największych poetów i prozaików polskich XX wieku.

