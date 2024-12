„Fraszki” Jana Kochanowskiego od jutra w RDC. „To miniatury zmuszające do refleksji” RDC 01.12.2024 16:22 Z okazji 440. rocznicy śmierci Jana Kochanowskiego Polskie Radio RDC wyemituje ponad 100 „Fraszek” Jana Kochanowskiego. Od jutra zapraszamy na codzienną emisję mini słuchowisk w reżyserii Aleksandry Głogowskiej. Wystąpią aktorzy wszystkich pokoleń - Teresa Lipowska, Wiktoria Gorodecka, Dorota Landowska, Krzysztof Kumor i Krzysztof Szczepaniak. To niezwykła okazja, by na nowo odkryć Kochanowskiego w zaskakującej, radiowej odsłonie.

W Polskim Radiu RDC w 440. rocznicę wydania „Fraszek” Jana Kochanowskiego - zapraszamy do wspólnego ich słuchania. Codziennie na naszej antenie będziemy emitować kolejne utwory w mistrzowskiej interpretacji. W nagraniach wzięli udział Teresa Lipowska, Wiktoria Gorodeckaja, Dorota Landowska, Krzysztof Kumor czy Krzysztof Szczepaniak.

Do słuchania zaprasza dyrektor literacka RDC i reżyserka Aleksandra Głogowska.

- Na naszej antenie usłyszą Państwo 100 tych najciekawszych, które Państwo dobrze znają, ale też tych, które są zupełnie nieznane. Fraszki Kochanowskiego to są takie miniatury, dzięki którym możemy się chociaż przez chwilę zatrzymać, zmusić do refleksji. Mam nadzieję, że to będzie Państwu towarzyszyć - mówi.

„Fraszki” to mistrzowskie uchwycenie codziennych radości, ludzkich słabości, miłości i ulotności życia. Choć powstały ponad czterysta lat temu, nie tracą na aktualności. Są bardzo bogate treściowo i formalnie. Na antenie RDC odnajdziemy fraszki, które są przedstawieniem cech osób z otoczenia poety, bądź opisują całe wydarzenia z życia towarzyskiego. Niektóre fraszki są filozoficzne, inne autobiograficzne. Utwory te różnią się od siebie długością, a także charakterem: są dowcipne, ironiczne, filozoficzne, przedstawiają poglądy poety.

Kochanowski tworzył fraszki w ciągu całego swojego życia, w różnych okolicznościach. Dlatego jest ich więcej niż trzysta. Zostały wydane w 1584 w krakowskiej Drukarni Łazarzowej, w formie z jaką zgodził się sam autor. Później wydania "Fraszek" dopuszczały pewne odstępstw np. w innej dacie wydania. Niemniej utwory te cieszyły się dużym powodzeniem. Nazwę gatunkową wprowadził z języka włoskiego sam Jan Kochanowski, który swoimi "Fraszkami" ustalił obowiązujący wzór stylistyczny dla późniejszych poetów.

Utwory na antenie Polskiego Radia RDC będą emitowane od poniedziałku do piątku o godzinie 7.10, 10.10, 13.10, 16.10, 19.10

Za reżyserię dźwięku odpowiada prof. Andrzej Brzoska, muzykę skomponował Grzegorz Frankowski.

Projekt „Kolekcje Sztuki: Kochanowski” to wyjątkowe wydarzenie kulturalne, które Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń realizuje z okazji 440. rocznicy śmierci Jana Kochanowskiego – jednego z najwybitniejszych twórców polskiego renesansu. W 2024 roku zapraszamy do zanurzenia się w jego twórczość, ukazaną w nowoczesnej formie radiowych słuchowisk i rozmów z twórcami. Projekt powstał we współpracy z RDC, Polskim Radiem Lublin i Teatrem Klasyki Polskiej.

Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej NextGenerationEU.

