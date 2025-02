Kobiece kino o buncie i akceptacji. Hanna Śleszyńska w RDC o filmie „Przepiękne” Cyryl Skiba 17.02.2025 19:09 Każda z pań odnajdzie w tych postaciach cząstkę siebie — mówiła w Polskim Radiu RDC Hanna Śleszyńska. Aktorka teatralna, kabaretowa i filmowa opowiadała o filmie „Przepiękne”. W piątek 7 marca na ekranach kin zobaczymy historie sześciu bohaterek, z których, każda na swój sposób, walczy o szczęście i spełnienie.

W piątek 7 marca do kin wejdzie film „Przepiękne” z udziałem Hanny Śleszyńskiej. To historie sześciu bohaterek, z których, każda na swój sposób, walczy o szczęście i spełnienie. Jest to również opowieść o codziennych wyzwaniach, o marzeniach, które nigdy nie gasną, i o odwadze potrzebnej, by żyć w zgodzie ze sobą.

Śleszyńska mówiła w na antenie Polskiego Radia RDC, że każda z pań odnajdzie w tych postaciach cząstkę siebie.

— To są kobiety w różnych sytuacjach życiowych i na różnych etapach, m.in. w wieku szkolnym, gdy mowa o akceptacji siebie, swojego wyglądu i ciała, jak i gdy mamy do czynienia z pracującą matką karmiącą. Jest też kobieta sukcesu, która szuka porozumienia z nastoletnią córką. To też problem kobiet, które stają się niewidzialne, niewidoczne w życiu, a chcą jeszcze być ważne — powiedziała aktorka.

Aktorka w audycji „Kobiety rakiety” podkreśliła, że czuje i rozumie ten film, bo w wieku nastoletnim miała problemy z samoakceptacją.

— Mnie się nic w sobie nie podobało. Przede wszystkim za długi nos. Teraz robi się korektę nosa na osiemnastkę, a w tamtych czasach to nie było takie popularne i ja poszłam na taką konsultację, gdy odkryłam, że mam nos dłuższy, niż myślałam. Zdobyłam się na odwagę, żeby zapytać, czy dałoby się coś z tym zrobić. Powiedziano mi wówczas, że trzeba przyjść z rodzicami i pomyślałam: to już moim rodzice na pewno na coś takiego się nie zgodzą — wyznała Śleszyńska.

Magda (Marta Nieradkiewicz) próbuje pogodzić wychowanie dwójki małych dzieci z prowadzeniem domu, a jednocześnie pragnie wrócić do pracy i realizować swoje zawodowe ambicje.

Basia (Marta Ścisłowicz), skryta za murem nieufności, za wszelką cenę, unika miłości, choć bardzo jej pragnie.

Krysia (Hanna Śleszyńska), po trzydziestu latach małżeństwa, chce czerpać z życia pełnymi garściami, nawet jeśli jej mąż nie podziela jej entuzjazmu.

Agata (Katarzyna Herman), odnosząca sukcesy bizneswoman, nie potrafi odnaleźć nici porozumienia z nastoletnią córką.

Julia (Kamila Urzędowska) jest gotowa poświęcić wszystko, by przedłużyć swoją karierę w branży, która ceni tylko młodość i urodę.

A mała Tosia (Róża Szmidt)? Ona po prostu szuka odpowiedzi na wielkie pytania, które stawia przed nią życie.

