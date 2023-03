„Ekstaza św. Franciszka” autorstwa El Greco znowu w Siedlcach Beata Głozak 02.03.2023 21:37 Jeden z sześciu najcenniejszych obrazów w Polsce powrócił do Siedlec. Mowa o „Ekstazie św. Franciszka” autorstwa El Greco. Po ponad 4 miesiącach pobytu w Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie, dzieło jest w domu – mówi konserwator Zamku Królewskiego w Warszawie Bogumiła Krajewska.

„Ekstaza św. Franciszka” autorstwa El Greco znowu w Siedlcach (autor: Muzeum Diecezjalne w Siedlcach)

- Moim zadaniem było bezpieczne przejęcie obrazu, zapakowanie i nadzór nad transportem. Wszystko się udało, podróż trwała 12 godzin, wrócił bezpiecznie w stanie niepogorszonym - tłumaczy Krajewska.



- „Ekstaza św. Franciszka” była najcenniejszym eksponatem wystawy dotyczącej twórczości El Greca w Budapeszcie – podkreśla dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach ksiądz Robert Mirończuk. - Kiedy miałem okazję być tydzień przed zakończeniem wystawy, powiedziano nam, że było blisko 160 tys. zwiedzających i kolejka ciągle nie kończyła się. Obraz dzisiaj szczęśliwie powrócił do swojego domu. Myślę, że od wtorku będzie można spokojnie go zwiedzać - mówi.







- Wyjazd obrazu do Budapesztu był kolejnym dowodem na to, jaką perłę mamy w swoich zbiorach - przekonuje profesor UPH w Siedlcach i malarz Tomasz Nowak. - Ta wizyta El Greca w Budapeszcie, ugruntowała nasze przekonanie, że obraz ten jest po prostu pełnoprawnym, wielkim dziełem sztuki europejskiej, który wpisuje się w cały program historii malarstwa europejskiego - wskazuje.







16-wieczne dzieło El Greca zostało odkryte przypadkowo w 1964 w Kosowie Lackim przez Izabellę Galicką i Hannę Sygietyńską. Wyeksponowano je publicznie dopiero czterdzieści lat później.

Czytaj też: "Ekstaza Św. Franciszka" El Greco odkrywa kolejne tajemnice