Rekordowa frekwencja i długie kolejki. Wystawa „Józef Chełmoński” przedłużona

W związku z dużym zainteresowaniem publiczności wystawę „Józef Chełmoński” w Muzeum Narodowym w Warszawie przedłużono o tydzień – do niedzieli 2 lutego. Ekspozycję odwiedziło ponad 150 tysięcy osób. – Mamy nadzieję, że to przedłużenie wystawy może przyczyni się trochę do rozładowania tego tłumu – mówi kuratorka wystawy Ewa Micke-Broniarek.