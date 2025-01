Bovska o singlu „Tsunami”: to opowieść o miłości i nieuchronnym rozstaniu Cyryl Skiba 16.01.2025 13:13 To nie my chcieliśmy napisać taką piosenkę. To ta piosenka chciała powstać — mówiła Bovska w Polskim Radiu RDC o piosence „Tsunami”. Utwór jest zapowiedzią nowego albumu, którego premiera spodziewana jest w tym roku. Piosenkarka podkreślała w audycji „Południe RDC”, że tekst jest pełen emocji i subtelnych obrazów. Mówi o tym, co pozostaje po fali uczuć, która przewraca wszystko do góry nogami.

Bovska (autor: RDC)

Poruszająca opowieść o miłości i nieuchronnym rozstaniu — Bovska i Wiktor Dyduła połączyli siły w nowym singlu „Tsunami”. To kolejna po „Nikt nie płacze wiecznie” oraz „Płonie Las”, zapowiedź nowego albumu Bovskiej, którego premiera spodziewana jest w tym roku.

— To nie my chcieliśmy napisać taką piosenkę. To ta piosenka chciała powstać — mówiła wokalistka. — Wierzę w to, że piosenki już są. Ty tylko musisz po nie sięgnąć, wyciągnąć z wszechświata — dodała.

Piosenkarka w Polskim Radiu RDC podkreślała, że „tekst pełen emocji i subtelnych obrazów mówi o tym, co pozostaje po fali uczuć, która przewraca wszystko do góry nogami”.

— Temat, o którym trudno jest mówić i właśnie po to są piosenki, tak mi się wydaje, żeby to móc poczuć. Jest też o tym, że można kogoś kochać i nie móc z tą osobą być w jakiś sposób. No i o takich mechanizmach, które gdzieś w nas są, że im bardziej się oddalasz, tym bardziej cię kocham — dodała.

„Tsunami” powstało rok temu. — Napisaliśmy tę piosenkę z moim producentem Archiem zupełnie analogowo — gitara, pianino, wymyślanie melodii. Od razu wiedziałam, że to piosenka na duet i że chcę zaprosić do niej Wiktora — wspominała Bovska.

Nowy utwór jest dostępny we wszystkich serwisach streamingowych.

