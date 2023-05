Aukcja „Sztuka wyobraźni” w czwartek w Agra-Art. Można oglądać znakomite obrazy Adam Abramiuk 07.05.2023 13:15 Dzieła Beksińskiego, Olbińskiego, Yerki i Sętowskiego znajdą się na aukcji realizmu magicznego w Agra-Art, która odbędzie się 11 maja. Aukcję zatytułowano „Sztuka wyobraźni”.

Znakomite dzieła na aukcji w Agra Art (autor: Agra Art/Facebook)

Agra Art prezentuje w katalogu i na pokazie przed aukcją „Sztuka wyobraźni", która odbędzie się 11 maja dzieła nawiązujące stylistyką do realizmu magicznego. Są wśród nich prace najbardziej poszukiwanych dziś na rynku sztuki twórców, m.in.: Zdzisława Beksińskiego, Tomasza Alena Kopery, Karola Bąka, Mai Borowicz, Jarosława Jaśnikowskiego, Dariusza Zawadzkiego, Rafała Olbińskiego, Tomasza Sętowskiego, Łukasza Banacha, Jacka Yerki.

Obrazy nawet za kilkaset tysięcy złotych

- Beksiński jest dziś uwielbiany i modny. Już nie przeraża lecz fascynuje, zaś kolekcjonerzy są gotowi płacić za jego dzieła najwyższe ceny - zaznacza ekspert rynku sztuki Konrad Szukalski z Agra-Art.

Najdroższym oferowanym na aukcji dziełem będzie obraz Zdzisława Beksińskiego z 1967 r., wystawiany w cenie wywoławczej 220 000 zł, z estymacją 250 000 - 350 000 zł.Ta wczesna praca artysty pojawiła się w filmie „Rozmowy Mistrza ze Śmiercią” w reżyserii Franciszka Kuduka z 1973 r.

- Niewątpliwie możemy spodziewać się tu gorącej licytacji – zaznacza Konrad Szukalski. - Dzieła artysty ze słynnej Kolekcji Japońskiej, którą sprzedawaliśmy w Agrze, biły na naszych licytacjach rekordy, niejednokrotnie przebijając estymacje wyznaczone przez naszych ekspertów. Wystawa Beksińskiego, którą zorganizowaliśmy w 2021 r. przyciągnęła do galerii Agry tłumy. Beksiński jest dziś uwielbiany i modny – dodaje Szukalski.

Dzieła twórców średniego pokolenia

W katalogu aukcji znalazły się również płótna najbardziej poszukiwanych twórców średniego pokolenia - Mai Borowicz czy Tomasza Alena Kopery. - Znakomity warsztat, nieposkromiona wyobraźnia, a przy tym - umiejętne zarządzanie marką osobistą na rynku sztuki sprawiły, że każda nowa praca jest przez kolekcjonerów długo wyczekiwana i gorąco licytowana. Trzeba tu też podkreślić, że są to obrazy, które wymagają olbrzymiego nakładu pracy, powstają powoli i jest ich po prostu znacznie mniej, niż kolekcjonerów nimi zainteresowanych - mówi Katarzyna Jedynak z Agra-Art.

Marszandka zwraca też uwagę na malarzy ukraińskich. Na aukcji będzie oferowanych aż pięć prac uznanych artystów ukraińskich. Są wśród nich m.in. twórcy należący do działającej w Ukrainie od lat 90. grupy artystycznej Squat on Olehivska - Serhii Korniievskyi oraz Ed Potapenkov. Wystawiane na aukcji dzieło Potapenkova było prezentowane na wystawie NordArt w Niemczech. W tej samej ekspozycji brała również udział Ludmiła Rashtanova, której pracę także można znaleźć w majowym katalogu Agry.

W katalogu aukcji znalazło się kolejne dzieło Jacka Yerki, artysty związanego od lat z Agrą. W ostatnich latach nastąpił olbrzymi wzrost zainteresowania jego twórczością, a co za tym idzie znaczny - wzrost cen. W październiku 2021 r. jego „Złotoujście” zostało sprzedane na aukcji Agra-Art za prawie 1 mln zł, stając się najdroższym dziełem współcześnie tworzącego polskiego artysty. Aktualnie ceny wywoławcze akrylów Yerki sięgają około 200 000 zł.

- Wzrost zainteresowania realizmem magicznym widoczny jest na rynku sztuki od paru lat, zaś w czasie pandemii nastąpił jego boom. Obecnie jest to znaczący segment polskiego rynku sztuki – zaznacza w wypowiedzi dla dr Monika Bryl z Agra-Art.

Wszystkie obiekty można oglądać w Galerii Domu Aukcyjnego Agra-Art, przy ul. Wilczej 70 w Warszawie, do czwartku 11 maja, od poniedziałku do piątku w godz. 11-tej do 18-tej oraz w sobotę od 11-tej do 15-tej. Aukcja odbędzie się 11 maja 2023, godz. 18-tej.

