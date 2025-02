Anda Rottenberg w RDC: utrata tolerancji to przygrywka do wojny Cyryl Skiba 04.02.2025 08:04 Troszkę się boję o ten świat, obserwując to, co się w nim dzieje — mówiła w Polskim Radiu RDC Anda Rottenberg. Krytyczka i kuratorka sztuki w grudniu 2024 roku opublikowała książkę „Schyłek. Dziennik 2019-2022”. Jak tłumaczyła w rozmowie z Beatą Jewiarz, chodzi o schyłek świata, jaki znamy.

Anda Rottenberg (autor: RDC)

Anda Rottenberg, krytyczka i kuratorka sztuki w grudniu 2024 roku opublikowała swoją ostatnią książkę „Schyłek. Dziennik 2019-2022”. To intymny zapis codzienności autorki, która mierzy się z przemianami świata, osobistymi doświadczeniami i refleksjami nad polityką, kulturą oraz pandemią.

Autorka, w rozmowie z Beatą Jewiarz, tłumaczyła tytuł wydawnictwa. Chodzi o schyłek świata, jaki znamy.

— Mam skończone 80 lat. Znika mój świat. To nie znaczy, że cały świat znika, chociaż troszkę się boję o ten świat, obserwując to, co się w nim dzieje, jakie siły dochodzą do władzy. Jak gdyby wszystkie narody utraciły poczucie tolerancji dla innego. Zwarły szeregi, żeby wypchnąć innych na margines, a właściwie zlikwidować. I to wszystko jest tak jak przygrywka do wojny — powiedziała Rottenberg.

Autorka w ostatniej książce podejmuje temat starzenia się, zbliżania się do końca życia. Opisuje trudy zmagania się ze starością, dolegliwościami, niekończącymi się wizytami lekarskimi, samotnością, na którą się zdecydowała. Stara się robić porządki, przygotować się na śmierć. Jednocześnie dla świata zewnętrznego pozostaje bardzo aktywną i towarzyską osobą.

Anda Rottenberg w latach 1993–2001 była dyrektorką Państwowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie. Pełni funkcję szefowej działu kultura w wydawnictwie Vouge Polska.

