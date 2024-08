Alicja Węgorzewska-Whiskerd: „Oczekiwanie wykonywania pracy nie jest mobbingiem” RDC 26.08.2024 21:22 Alicja Węgorzewska-Whiskerd odniosła się na antenie Polskiego Radia RDC do oskarżeń Newsweek'a pod jej adresem. Informatorzy tygodnika zarzucają dyrektorce Warszawskiej Opery Kameralnej mobbing. Jak mówiła w audycji „Trzeba Marzyć” – „Oczekiwanie wykonywania pracy od pracowników nie jest mobbingiem, a ja jedynie zapraszając największe gwiazdy i świetne nazwiska, oczekuję, że te nazwiska dostaną również komfort pracy ze strony naszych pracowników”.

Alicja Węgorzewska (autor: RDC)

Wymaganie pracy nie jest mobbingiem, a cały artykuł jest oparty na hejcie. Tak mówi Alicja Węgorzewska-Whiskerd o oskarżeniach pod jej adresem ze strony tygodnika Newsweek.

Dyrektorka Warszawskiej Opery Kameralnej odniosła się do zarzutów w audycji RDC „Trzeba Marzyć”. Wyjaśniła że wymaganie pracy od podległego jej zespołu opery nie może być traktowane jako mobbing.

– Oczekiwanie wykonywania pracy od pracowników nie jest mobbingiem, a ja jedynie zapraszając największe gwiazdy i świetne nazwiska, oczekuję, że te nazwiska dostaną również komfort pracy ze strony naszych pracowników, a to nie jest mobbingiem. – mówiła w Polskim Radiu RDC Alicja Węgorzewska-Whiskerd.

Wcześniej artystka wydała także oświadczenie w swoich mediach społecznościowych. Dziś podkreśliła, że wobec niej nie toczy się żadne postpowanie.

– Nie toczą się żadne postępowania w stosunku do mojej osoby, więc cały artykuł jest oparty dla mnie na po prostu fundamentalnym hejcie. I chciałabym, żeby przeczytać artykuł ze spokojem, a potem ze spokojem przeczytać to oświadczenie i myślę, że dla wielu ludzi stanie się to jasne. – mówiła Węgorzewska-Whiskerd.