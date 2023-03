27. Festiwal Wielkanocny im. Ludwiga van Beethovena rozpoczęty RDC 27.03.2023 13:12 Koncert w Warszawie zainauguruje 27. Festiwal Wielkanocny im. Ludwiga van Beethovena

27. Festiwal Wielkanocny im. Ludwiga van Beethovena (autor: Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena)

W niedzielę w Warszawie odbył się koncert inauguracyjny 27. Festiwalu Wielkanocnego im. Ludwiga van Beethovena. Orkiestra Symfoniczna Koreańskiego Narodowego Uniwersytetu Sztuki pod dyrekcją Chiyoung Chunga wykonała m.in. V Symfonię „Koreańską” Krzysztofa Pendereckiego. Festiwal potrwa do 7 kwietnia.

27. Festiwal Wielkanocny im. Ludwiga van Beethovena rozpoczął się w niedzielę 26 marca.

„Trudno jest zebrać myśli, kiedy za granicą, obok nas, giną ludzie… Gdyby można było z dźwięków utworzyć płaszcz ochronny nad Ukrainą… Dziś, kiedy znaleźliśmy się w obliczu zła, jeszcze mocniej przemówić może do nas muzyka Ludwiga van Beethovena. To przecież Beethoven stał się symbolem artysty wolnego, wykraczającego poza swój czas, traktującego sztukę dźwięków w kategoriach znaczącego przekazu kierowanego do odbiorców w imię wartości” – zaznaczyła w przesłaniu do publiczności, do przyjaciół Festiwalu Beethovena Elżbieta Penderecka, dyrektor generalny przedsięwzięcia.

„Mój zmarły mąż – śp. Krzysztof powtarzał, że każda twórczość musi być zakorzeniona podwójnie: i w ziemi, i w niebie. To jego dobrze znane słowa, które lubię przywoływać” – dodała Penderecka.

Koncert inauguracyjny

Solistką koncertu inauguracyjnego była reprezentantka pianistek młodego pokolenia Chloe Jiyeong. Laureatka wielu ważnych w świecie muzycznym nagród. Występowała na scenach w Niemczech, Francji, Polsce, Włoszech, Czechach, Szwajcarii, Hiszpanii, Belgii, Anglii, Danii, USA, Argentynie, Meksyku, Peru, Japonii i w swojej rodzinnej Korei Południowej.

V Symfonia Krzysztofa Pendereckiego nazywana jest „Koreańską”, choć tej nazwy kompozytor nie umieścił w partyturze. Utwór, który powstał na zamówienie Międzynarodowego Towarzystwa Kulturalnego Korei, miał uczcić 50. rocznicę uwolnienia Korei spod okupacji japońskiej.

Fragmentem utworu odnoszącym się do uroczystości, na którą został skomponowany, jest wprowadzenie do Symfonii starej patriotycznej pieśni, zakazanej w okresie niewoli japońskiej.

Premiera dzieła miała miejsce 14 sierpnia 1992 r; Orkiestrą Symfoniczną Radia Koreańskiego dyrygował wówczas Krzysztof Penderecki.

W Warszawie utwór, jak i pozostałe kompozycje, wykonała Korea National University of Arts Symphony Orchestra – Orkiestra Symfoniczna Koreańskiego Narodowego Uniwersytetu Sztuki (KNUA) powstała w 1993 roku. Od tego czasu jej celem było prezentowanie jak najlepszych wykonań na koncertach w Seulu i w innych miastach. „Orkiestra – jak zaznaczają krytycy muzyczni- starała się zbliżyć do publiczności poprzez występy pełne zaangażowania oraz pasji”.

Chi-Yong Chung w Warszawie

W warszawskiej Filharmonii Narodowej orkiestrą dyrygował Chi-Yong Chung – jeden z najbardziej rozchwytywanych koreańskich dyrygentów swojego pokolenia.

Chi-Yong Chung jest ceniony za intensywne interpretacje, dogłębne zrozumienie muzyki, pewność w prowadzeniu zespołu oraz wirtuozowską technikę dyrygencką. Jest uznany za specjalistę w dziedzinie wykonań muzyki współczesnej oraz najnowszych dzieł koreańskich kompozytorów.

Dyrygował wieloma orkiestrami koreańskimi, jest również ceniony jako dyrygent operowy. Obecnie, jest dyrektorem Szkoły Muzycznej Koreańskiego Narodowego Uniwersytetu Sztuki oraz dyrektorem muzycznym Filharmonii Incheon.

W programie wieczoru inauguracyjnego znalazły się także kompozycje Ludwiga van Beethovena, Fryderyka Chopina, Young Jo Lee.

Podczas 13 festiwalowych dni, od 26 marca do 7 kwietnia, zaplanowanych jest 10 koncertów symfonicznych i pięć kameralnych, podczas których wystąpi wielu znakomitych solistów, dyrygentów i zespołów, zaproszonych przez Elżbietę Penderecką.

