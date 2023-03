Od jutra nowe rozkłady jazdy kolei. Będą nowe połączenia w okolicach Warszawy Adam Abramiuk 11.03.2023 16:31 Szybciej z Warszawy do Olsztyna, nowe połączenia z Lotniskiem Chopina, SKM do Piaseczna. Od niedzieli nowe rozkłady jazdy na kolei. Dużo zmian w okolicach stolicy, spowodowanych przebudową Warszawy Zachodniej i linii otwockiej.

Zmiany w rozkładzie jazdy kolei (autor: SKM)

Szybka Kolej Miejska od niedzieli z nowym rozkładem jazdy. Będzie min. nowa linia łącząca Piaseczno i Wieliszew, S3 powróci na lotnisko Chopina. Będą ograniczenia w przejazdach przez centrum Warszawy.

- Na S1 pomiędzy Otwockiem, a Pruszkowem pojedzie 14-15 pociągów. Pozostałe będą na skróconej relacji - mówi Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego. - Pomiędzy Otwockiem, a Warszawą Aleje Jerozolimskie będą jeździły pociągi oznaczone jako S10. To będą 4 pociągi w ciągu całego kursowania. Pozostałe połączenia będą realizowane na trasach skróconych pomiędzy Warszawą Wschodnią a Otwockiem lub pomiędzy Warszawą Wschodnią a Pruszkowem - tłumaczy.

Jeżeli chodzi o S2, pociągi wrócą do Sulejówka Miłosny, ale będą jeździły tylko do i ze stacji Warszawa Aleje Jerozolimskie. Niektóre, oznaczone jako S20, dojadą tylko do stacji Warszawa Wschodnia i Centralna.

- Od niedzieli do Lotniska Chopina dojedziemy linią S3 - dodaje Kunert. - W dni powszednie do portu lotniczego dojedzie 18 pociągów. Część z nich, tak jak to było przed ostatnimi zmianami, będzie jeździła do Radzymina, pozostałe do Wieliszewa, Legionowa-Piasków lub Legionowa. W dni wolne wszystkie pociągi S3 będą jeździły do i z Legionowa-Piasków - wyjaśnia.

Od 12 marca także zupełnie nowa linia - S4 do Piaseczna. Na peronach pojawią się też pociągi linii S40.

- S40 dojedzie z Piaseczna do Warszawy Głównej, a S4 będzie takim środkiem transportu dla pasażerów na trasie Piaseczno, Nowa Iwiczna, Dawidy, Okęcie, Służewiec, Warszawa Zachodnia, Warszawa Gdańska, Legionowo, Wieliszew, a po zakończeniu prac także do Zegrza Południowego - mówi rzecznik SKM, Karol Adamaszek.

Na S4 i S40 będzie w sumie 18-19 pociągów.

Zmiany w KM

Niedzieli także pociągi Kolei Mazowieckich pojadą inaczej.

- Na utrudnienia muszą być gotowi pasażerowie linii numer 8 - mówi prezes KM, Dariusz Grajda. - Czyli linii radomskiej ze Skarżyska-Kamiennej. Pociągi z tej linii będą jeździły do dworca Warszawa Gdańska. Wybrane kursy zakończą lub zaczną się na Warszawie Wschodniej - tłumaczy.

Łatwiej będą mieli natomiast pasażerowie, którzy z pociągu muszą przesiąść się na samolot.

- Pociągi lotniskowe KM wracają na Lotnisko Chopina i będą łączyły stację Modlin ze stacją na Okęciu - dodaje.

Nowe rozkłady będą obowiązywać do 10 czerwca.

Szybciej do Olsztyna

Zmiany w rozkładach w kolejach dalekobieżnych. Najważniejszą zmianą jest połączenie z Warszawy do Olsztyna. Pasażerowie przejadą trasę w nieco ponad 2 godziny. Czas podróży do stolicy Warmii skrócił się o około 30 minut.

To m.in. efekt zakończonej modernizacji linii 216, ale też wynik przebudowy Warszawy Zachodniej. W nowym rozkładzie pociąg zmieni trasę i nie będzie kursował przez Warszawę Centralną.

- Teraz pojedzie przez Warszawę Gdańską - mówi rzecznik PKP IC, Cezary Nowak. - Jest to krótsza trasa w stosunku do przejazdu przez stację Warszawa Centralna. Czas przejazdu skraca się o 10-15 minut. Dwa pociągi, IC Skarbek i IC Żeromski trasę pomiędzy stolicą a Olsztynem pokonają w najkrótszym czasie 2 godzin i 15 minut - tłumaczy.

Między Warszawą a Olsztynem kursuje w sumie 8 par pociągów IC.

