Przebudowa DK7 między Czosnowem a Kiełpinem. Jest przetarg Adam Abramiuk 30.01.2023 18:20 Drogowcy rozpoczęli postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy, który dostosuje do parametrów trasy ekspresowej istniejącą dwujezdniową drogę krajową nr 7 pomiędzy Czosnowem a Kiełpinem. Nowa trasa będzie miała dwie jezdnie z trzema pasami ruchu.

Jest przetarg na przebudowę DK7 (autor: Google Maps)

Szukamy wykonawcy, który dostosuje do parametrów trasy ekspresowej istniejącą dwujezdniową drogę krajową nr 7 pomiędzy Czosnowem a Kiełpinem pod Warszawą. Dziś przekazane zostało ogłoszenie o zamówieniu, rozpoczynające postępowanie przetargowe - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa ok. 9 km drogi ekspresowej S7. Nowa trasa będzie miała dwie jezdnie z trzema pasami ruchu. Wybudowane zostaną trzy węzły: Czosnów, Palmiry i Sadowa. Powstaną również drogi równoległe do obsługi ruchu lokalnego, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert upływa 29 marca. Drogowcy planują podpisać umowę z wykonawcą w lipcu a jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, kierowcy pojadą nową trasą wiosną 2027 roku.

<center><blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pl" dir="ltr">Rusza <a href="https://twitter.com/hashtag/przetarg?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#przetarg</a> na realizację drogi ekspresowej S7 Czosnów - Kiełpin 🛣 👍. <br>➡ <a href="https://t.co/PQnYNwG57G">https://t.co/PQnYNwG57G</a> <a href="https://t.co/YxJQUL37SS">pic.twitter.com/YxJQUL37SS</a></p>— GDDKiA Warszawa (@GDDKiA_Warszawa) <a href="https://twitter.com/GDDKiA_Warszawa/status/1620032943933784069?ref_src=twsrc%5Etfw">January 30, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></center>

Kolejne odcinki gotowe lub w budowie

Przed świętami kierowcy mogli już skorzystać z nowego 71-kilometrowego odcinka S7 Napierki - Płońsk. To oznacza, że kierowcy mają do dyspozycji drogę ekspresową w pełnym zakresie na 275 km od węzła Gdańsk Południe do końca obwodnicy Płońska.

Kolejne ok. 35 km S7 pomiędzy Płońskiem a Czosnowem jest w realizacji. Prace na tym odcinku prowadzone są bez wyłączenia drogi z ruchu.

Zgodnie z zapisami umów, zakończenie wszystkich prac na odcinku najbliżej Warszawy przewidziane jest z końcem 2023 r., natomiast na dwóch pozostałych w 2025 roku - poinformowała GDDKiA.

Dla odcinka S7 Kiełpin - Warszawa przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.

Projekt przewiduje m.in. budowę dwóch tuneli drogowych (w dzielnicach Bielany i Bemowo), o długości ok. 1 km każdy oraz czterech lub pięciu węzłów (pięciu z w. Janickiego). W związku z rozpoczętymi przez miasto pracami projektowymi, zmierzającymi do uzyskania decyzji środowiskowej dla Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie, GDDKiA podjęła decyzję o przygotowaniu materiałów projektowych niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID dla S7 Warszawa - Kiełpin wariantowo, tj. z węzłem Janickiego i bez niego (uwzględniając jednocześnie rezerwę terenową). "Jest to również wyjście naprzeciw oczekiwaniom Miasta. Realizację tego odcinka drogi ekspresowej S7 planujemy w latach 2027-2030" - zaznaczyli drogowcy.

