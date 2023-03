Kozienice. Miliony złotych na drogę krajową nr 48 Anna Orzeł 10.03.2023 19:50 Za pół roku w Kozienicach ruszy przebudowa miejskiego odcinka drogi krajowej numer 48. Podpisano już umowę, teraz czas na prace projektowe. Wartość projektu to prawie 50 milionów złotych. Jak podkreśla burmistrz miasta, modernizacja tej drogi jest niezwykle istotna dla mieszkańców Kozienic.

Przebudowa DK 48 w Kozienicach (autor: GDDKiA)

Miejski odcinek drogi krajowe numer 48 w Kozienicach zostanie przebudowany. Po podpisaniu umowy ruszają prace projektowe. Remont zaś ma się rozpocząć za pół roku.

Przed wykonawcą jednak niełatwe zadanie, ponieważ lista zadań do wykonania jest bardzo długa.

– Dostosowanie nośności nawierzchni do jedenastu i pół tony. Tego nie widać, ale jest to bardzo ważna rzecz. Co za tym idzie, przebudowa wszystkich kolizji podziemnych oraz odwodnienie (trasy – red.), a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – mówi dyrektor mazowieckiego oddziału GDDKiA Jarosław Wąsowski.

Ponadto, w ramach inwestycji, powstanie nowy most nad rzeką Zagożdżonką oraz chodniki i ścieżki rowerowe.

Zdaniem burmistrza Kozienic Piotra Kozłowskiego modernizacja tej drogi ma bardzo duże znaczenie dla miasta i jego mieszkańców.

– Cieszę się ogromnie, ponieważ drogi krajowe mają duże znaczenie nie tylko dla nas, bo jest to też kwestia biznesu, rozwoju gospodarczego. Cieszymy się i trzymamy kciuki – podkreśla.

Zgodnie z umową prace zakończą się wiosną 2025 roku. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

