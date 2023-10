Szef MON w Kobyłce: PIT-RADWAR będzie produkował elementy do radarów systemów Patriot RDC 05.10.2023 14:55 Podpisałem umowę offsetową, na podstawie której PIT-RADWAR będzie produkował elementy do radaru dookólnego, który będzie stanowił wyposażenie systemu Patriot - przekazał w czwartek szef MON Mariusz Błaszczak w siedzibie spółki PIT-RADWAR w podwarszawskiej Kobyłce. Błaszczak uczestniczył w czwartek w otwarciu pierwszego etapu inwestycji "Kobyłka" - Mazowieckiego Centrum Produkcyjno-Serwisowego.

Mariusz Błaszczak w Kobyłce (autor: MON)

Szef MON przekazał, że Mazowieckie Centrum Produkcyjno-Serwisowe, wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), jest gotowe do tego, aby prowadzić produkcję radarów.

- Miałem przyjemność i zaszczyt podpisać umowę offsetową, na podstawie, której PIT-RADWAR będzie produkował elementy do radaru dookólnego, czyli najnowocześniejszego radaru, który będzie stanowił wyposażenie systemu Patriot w Stanach Zjednoczonych i w Polsce - poinformował minister.

Szef MON ocenił, że jest "to przyszłość zakładu". - Nie tylko te radary, również radary do systemu Narew. To są bardzo dobre produkty. Dzięki tej inwestycji moce produkcyjne PIT-RADWARU potroją się - dodał.

Jak przekazało MON na Twitterze, iwestycja w Kobyłce pozwoli na rozbudowę potencjału produkcyjno–serwisowego spółki PIT-RADWAR. Jak przekazał resort, w oddawanych do użytku obiektach realizowane będą prace związane z montażem oraz serwisowaniem stacji radiolokacyjnych, systemów dowodzenia oraz systemów uzbrojenia wchodzących w skład wielowarstwowych systemów obrony przeciwlotniczej „Pilica”, „Narew” oraz „Wisła”.

Nowoczesna hala produkcyjna umożliwia pomieszczenie sprzętów dużych rozmiarów. Jest wyposażona w 8 niezależnych, w pełni konfigurowalnych obszarów roboczych. Rozwiązanie umożliwia multiplikację produkcji. Budynek posiada inteligentną, niezależną kontrolę parametrów. Dodatkowo… pic.twitter.com/F6X3Lkcahq — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 5, 2023

Nowoczesne systemy

Mazowieckie Centrum Produkcyjno-Serwisowe PIT-RADWAR w Kobyłce będzie tworzyło nowoczesne systemy, stacje radiolokacyjne Bystra, WARTA, SPL czy P-18PL.

Kolejnym etapem inwestycji jest rozbudowa w kierunku umiejscowienia na tym terenie wybranych działów związanych z produkcją. Przede wszystkim będą to kompetencje związane z produkcją mechaniczną, produkcją podzespołów elektronicznych oraz obróbką powierzchniową, w tym obróbką pokryć galwanicznych.

Stopniowo do Kobyłki będą przenoszone również inne kompetencje produkcyjne, wraz z kompetencjami projektowymi i badawczymi.

Spotkanie z żołnierzami na Bemowie

Wcześniej na Bemowie odbyło się spotkanie z żołnierzami rozpoczynającymi dyżur na elementach systemu przeciwlotniczego Patriot,

Jak zapowiada resort obrony, niespełna rok po rozpoczęciu dostaw i integracji systemu Patriot wyposażanego w system zarządzania walką IBCS, zrealizowanych ćwiczeniach: w lutym na warszawskim Bemowie, w kwietniu w Radomiu, w sierpniu w Łasku oraz intensywnym szkoleniu obsług, 37 DROP zostanie wkrótce włączony w System Obrony Powietrznej RP.

