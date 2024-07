Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Grę rozpoczynają Iga Świątek i siatkarze RDC 27.07.2024 10:53 W sobotę w igrzyskach olimpijskich w Paryżu wystartuje blisko 40 polskich sportowców. Z perspektywy kibiców najciekawiej zapowiadają się pojedynek czterokrotnej mistrzyni tenisowego French Open Igi Świątek z Rumunką Iriną-Camelią Begu oraz mecz siatkarzy z Egiptem.

Iga Świątek zaczyna grę na Igrzyskach w Paryżu (autor: PAP/Adam Warżawa)

23-letnia Świątek jest zdecydowaną faworytką rywalizacji pań. Na kortach ziemnych w Paryżu czuje się znakomicie, jest triumfatorką wielkoszlemowego French Open w 2020, 2022, 2023 i 2024 roku. Z zajmującą 136. miejsce w światowym rankingu Begu zmierzy się w samo południe. Grała z nią dotychczas tylko raz, wygrywając gładko 6:1, 6:0 w lipcu 2021 roku w 3. rundzie Wimbledonu.

Magda Linette i Magdalena Fręch, które w piątek walczyły w pierwszym w historii polskim finale singla turnieju WTA w Pradze, do gry w Paryżu przystąpią w niedzielę.

Polscy siatkarze również należą do grona faworytów.

Liderzy światowego rankingu zmierzą się z outsiderem - Egiptem, który znalazł się wśród uczestników turnieju ze względu na zasadę parytetu kontynentów, zgodnie z którą każdy musi mieć swojego przedstawiciela w igrzyskach. Pozostałe zespoły w grupie to potęgi - Brazylia i Włochy, więc zwycięstwo nad drużyną z Afryki jest obowiązkiem podopiecznych Nikoli Grbica. Początek meczu o godz. 17. Potyczkę siatkarzy ma oglądać z trybun prezydent RP Andrzej Duda.

W sobotę rozdanych zostanie pierwszych 14 kompletów medali igrzysk

Czy Polacy mają szansę stanąć na podium? To zadanie bardzo trudne, ale o miłą niespodziankę mogą postarać się na strzelnicy w konkurencji karabinu pneumatycznego mikstów Tomasz Bartnik i Aneta Stankiewicz oraz Maciej Kowalewicz i Julia Piotrowska. Na planszy szermierczej wystąpią nieobliczalne szpadzistki Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk i Alicja Klasik. Polki są mistrzyniami świata, ale w drużynie. W 1/16 finału turnieju indywidualnego wszystkie zmierzą się z wyżej notowanymi rywalkami.

W kolarstwie zaplanowano jazdę indywidualną na czas z udziałem Marty Lach, Agnieszki Skalniak-Sójki i Michała Kwiatkowskiego. Przed rokiem w mistrzostwach świata w szkockim Stirling Skalniak-Sójka zajęła siódme miejsce, co odebrano w kraju za duży sukces.

Pierwsze dwa olimpijskie finały w pływaniu to sztafety 4x100 m st. dowolnym kobiet i mężczyzn. Biało-czerwoni, w większości bardzo młodzi, wystartują w eliminacjach, a cel stawiany przed nimi to bicie rekordów życiowych i kraju. W eliminacjach i ewentualnie w półfinale na 100 m st. klasycznym wystąpi Jan Kałusowski.

W tenisie stołowym Katarzyna Węgrzyn zagra z reprezentantką Malediwów Fathimath Ali.

W sobotę rozpocznie się rywalizacja we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego z udziałem Małgorzaty Koryckiej, Roberta Powały i Jana Kamińskiego.

Eliminacje czekają kajakarzy górskich Grzegorza Hedwiga (C1) i Klaudię Zwolińską (K1), a na torze wioślarskim w przedbiegach wystąpi czwórka podwójna mężczyzn: Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski, Mateusz Biskup.

Bez udziału Polaków odbędą się finały w debiutującej na igrzyskach deskorolce, w judo, rugby 7 mężczyzn i skokach do wody.

Czytaj też: Mazowsze i Polskie Radio RDC na igrzyskach olimpijskich w Paryżu