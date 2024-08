Polskie Radio RDC na IO w Paryżu. Dzień 7 [PODSUMOWANIE] Miłosz Kuter 01.08.2024 20:39 W Polskim Radiu RDC podsumowujemy siódmy dzień igrzysk olimpijskich w Paryżu. W stolicy Francji jest nasz wysłannik Miłosz Kuter. Czy 1 sierpnia może przejść do historii polskich zmagań na IO jako jeden z najbardziej pechowych?

Polskie Radio RDC na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Nasza redakcja ma specjalnego wysłannika w stolicy Francji, który przygotował podsumowanie siódmego dnia igrzysk.

W lipcu Biało-Czerwonym udało się zdobyć trzy medale. Niestety, 1 sierpnia może przejść do historii polskich zmagań na igrzyskach olimpijskich w Paryżu jako jeden z najbardziej pechowych. Dzień rozpoczął się od rozczarowania w finałach zawodów strzeleckich mężczyzn, ponieważ Tomasz Bartnik zajął w nich daleką od podium siódmą lokatę.

Później we florecie drużynowym Polki okazały się słabsze od Japonek w meczu o półfinały.

Największym jednak rozczarowaniem była porażka Igi Świątek w półfinale tenisowego turnieju na kortach Rollanda Garosa. Pierwsza rakieta świata po dwóch przegranych setach musiała uznać wyższość reprezentantki Chin. Polce pozostaje więc walka o brąz.

Swoją rywalizację w stolicy Francji zakończył także judoka Piotr Kuczera.

Polacy pokonali Chińczyków 22:17 w swoim czwartym meczu turnieju olimpijskiego koszykarzy 3x3 w Paryżu. To druga wygrana Biało-Czerwonych w stolicy Francji, która daje nadzieje na udział w play off.

Igrzyska z RDC

„Igrzyska z RDC” to audycja Polskiego Radia RDC, w trakcie której na bieżąco informujemy o najważniejszych wydarzeniach z igrzysk olimpijskich w Paryżu, zdobytych medalach i sylwetkach naszych sportowców szczególnie tych reprezentujących Mazowsze.

Spotykamy się codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 16:30. Wszystko to okraszone ekskluzywnymi wywiadami ze sportowcami i sondami z kibicami, którzy pojechali do Paryża dopingować naszych reprezentantów.

Będziemy z Państwem do ostatniego dnia Igrzysk, które zakończą się 11 sierpnia!

Radia dla Ciebie można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.