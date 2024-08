Złota medalistka IO w Paryżu w Polskim Radiu RDC. A. Mirosław: Uwielbiam wygrywać Adam Abramiuk 09.08.2024 22:06 Pierwsza polska złota medalistka na trwających igrzyskach w Paryżu mówiła w Polskim Radiu RDC, że „uwielbia wygrywać”. Jeszcze przed zawodami, w audycji „Czas na Igrzyska” Aleksandra Mirosław zaznaczała, że jej celem zawsze jest zwycięstwo. Olimpijka w startach eliminacyjnych dwukrotnie pobiła rekord świata.

– I ja pamiętam, że ja weszłam w tę ścianę i od razu wyszłam z dużymi ambicjami, bo powiedziałam, że ja zostanę mistrzynią świata. Ja uwielbiam wygrywać, ja od zawsze lubiłam wygrywać, lubiłam być najlepsza i nadal to lubię. – mówiła Aleksandra Mirosław.

Aleksandra Mirosław podczas igrzysk także dwukrotnie pobiła rekord świata. W startach eliminacyjnych weszła najpierw w czasie 6:21, a później 6:06.

Setne sekundy zdecydowały o złocie

W finale Aleksandra Mirosław o 0,08 s pokonała Chinkę Lijuan Deng.

— W sporcie nic się nie należy, nic nie jest obiecane, wszystko musimy wybiegać, szczególnie w takiej konkurencji, jaką jest wspinanie na czas. Ja się po prostu skupiałam na tym, żeby biegać, żeby robić swoje. Nie myślałam o tym, że jestem najszybsza, że pobiłam rekord świata w eliminacjach. Eliminacje? Były, teraz są finały, to jest nowa karta. Przez całe zawody ani razu nie spojrzałam na prawą drogę, nie wiem, ile dziewczyny biegały — przyznała Mirosław.

— Czułam ogromną dumę, ogromną radość. To jest taki moment, kiedy marzenia się spełniają. Ja tutaj pełniłam dwie role, co chciałabym podkreślić - jestem nie tylko sportowcem, ale też żołnierzem Wojska Polskiego, więc dla mnie to jest podwójna duma, że wywalczyłam medal dla Polski i to z najcenniejszego kruszcu. Cieszę się. To jest pierwszy złoty medal dla Polski — podkreśliła mistrzyni olimpijska, chociaż później dopytywała się, czy ma rację, bo jak przyznała, w ogóle nie śledziła rywalizacji olimpijskiej.

Brązowy medal w wspinaczce sportowej na czas wywalczyła druga z Polek Aleksandra Kałucka, która w półfinale minimalnie przegrała właśnie z Mirosław.

