Most w Sońsku od dziś zamknięty. Utrudnienia potrwają trzy miesiące Alicja Śmiecińska 09.09.2024 12:51 Most w Sońsku w powiecie ciechanowskim został zamknięty. Kierowcy przez trzy miesiące będą musieli korzystać z dróg objazdowych. — Objazdy są ustanowione po drogach powiatowych. O 3-5 kilometrów ta droga się wydłuży — mówi wójt gminy Sońsk Jarosław Muchowski. Stary most zostanie rozebrany, a w jego miejsce powstanie nowy.

Most w Sońsku zamknięty (autor: Zarząd Dróg w Ciechanowie)

Na trzy miesiące zamknięto most w Sońsku w powiecie ciechanowskim. Dotychczasowa przeprawa nie spełnia wymogów technicznych. Stary most zostanie rozebrany, a w jego miejsce powstanie nowy.

Wójt gminy Sońsk Jarosław Muchowski podkreśla, że kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami.

— Niestety, Powiatowy Zarząd Dróg postanowił przeprowadzić ten remont w sposób zupełny, czyli zamykając go całkowicie bez możliwości wahadłowego przejazdu. Jeżeli chodzi o tranzyt i ruch lokalny, no to rzeczywiście objazdy są ustanowione po drogach powiatowych. O 3-5 kilometrów ta droga się wydłuży — mówi Muchowski.

Nowa przeprawa nad rzeką Strugą będzie mieć sześć metrów szerokości. Powstaną też chodniki.

Czytaj też: Chcieli gasić pożar, ich sprzęt skradziono. Strażacy z OSP Jędrzejnik proszą o pomoc