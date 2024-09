Skażona rzeka Łydynia w Ciechanowie. Strażacy wydobywają ropę, miasto apeluje do mieszkańców Alicja Śmiecińska 25.09.2024 12:05 Skażona rzeka Łydynia w Ciechanowie. Strażacy wydobywają z niej od wczorajszego wieczora substancję ropopochodną. Urząd miasta apeluje do mieszkańców o pomoc w namierzeniu sprawców.

3 Skażenie rzeki Łydynia (autor: RDC)

Skażona rzeka Łydynia w Ciechanowie. Strażacy wydobywają z niej substancję ropopochodną. Do tej pory udało im się zebrać ok. 200 litrów mieszanki.

- Pracujemy od wieczora - mówi RDC Radosław Osiecki zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. - Przy wycieku, przy rurze kanalizacji deszczowej, która wprowadza tę wodę do rzeki, zostały ustawione zapory sorpcyjne w ilości czterech sztuk, które zatrzymywały rozprzestrzeniania się tej substancji. Następnie przy pomocy pojemników została ta substancja z powierzchni wody zbierana - wyjaśnia.

Do wycieku doszło niedaleko mostu przy ratuszu. Zapory zbierające zanieczyszczenie zostały rozstawione na wysokości mostu przy ulicy Zamkowej i okolicach kolektora do rzeki.

- Na miejscu był WIOŚ, który pobrał próbki - dodaje rzeczniczka. - W nocy WIOŚ pobrał próbki z rzeki celem przebadania. One aktualnie są w trakcie badania. Miasto wnioskuje też do WIOŚ, to jest podmiot, który posiada odpowiednie kompetencje do prowadzenia kontroli działalności gospodarczych, o podjęcie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska bezzwłocznych działań celem identyfikacji źródła zrzutu substancji ropopochodnych do rzeki - wyjaśnia.

- Obecnie trwa przegląd sieci kanalizacji deszczowej - dodaje Rybczyńska - W tej chwili trwa przegląd sieci kanalizacji deszczowej pod kątem ujawnienia miejsca nielegalnego zrzutu. On jest prowadzony w asyście Straży Miejskiej. Jednocześnie Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego prowadzi dalsze intensywne działania we współpracy ze służbami - mówi.

W sprawie zanieczyszczenia rzeki Łydynia Urząd Miasta w Ciechanowie apeluje do mieszkańców.

- Wszystkie osoby, które mogą pomóc w namierzeniu sprawcy są proszone o kontakt - mówi rzeczniczka ratusza Paulina Rybczyńska. - W stosunku do sprawców zdarzenia wyciągnięte będą konsekwencje i nałożone zostaną surowe kary za naruszenie obowiązujących przepisów o ochronie środowiska - wskazuje.



Wyciek substancji ropopochodnej zauważono wczoraj wieczorem. Strażacy zebrali do tej pory ok 200 litrów mieszanki tej substancji.

Źródło: RDC Autor: Alicja Śmiecińska/Iwona Rodziewicz/PL