Pierwszy zgon z powodu wychłodzenia w tym sezonie na Mazowszu RDC 22.11.2023 14:37 Ostatniej doby z wychłodzenia zmarła jedna osoba – poinformowało w środę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. To pierwszy zgon z wychłodzenia w tym sezonie. Do tragicznego zdarzenia doszło w Ciechanowie.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało, że zgon z wychłodzenia zanotowano w Ciechanowie na Mazowszu.

„Wczoraj jedna osoba zmarła w wyniku wychłodzenia. Pamiętaj, wilgoć i wiatr potęgują odczucie chłodu. Dlatego: ubieraj się stosowanie do pogody, nie rozgrzewaj się alkoholem, reaguj na potrzebujących pomocy - dzwoń na 112. Twój telefon może uratować komuś życie” – napisało w środę RCB na platformie X.

Do wpisu załączono grafikę dotyczącą zagrożeń zimowych. RCB apeluje w niej do odśnieżania śniegu z dachów i chodników przed domem, a także o usuwanie sopli z dachu i zadbanie o zwierzęta. W przypadku podróży samochodem apeluje o zatankowanie auta, korzystanie z opon zimowych i zabranie ze sobą kabli rozruchowych, a także naładowanie telefonu i zabranie do auta ładowarki.

