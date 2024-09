Lis utonął w basenie miejskim w Ciechanowie. „To nie jest pierwszy przypadek” Alicja Śmiecińska 27.09.2024 13:27 Lis utonął w basenie miejskim w Ciechanowie. Chodzi o obiekt przy ulicy Kraszewskiego. - To u nas nie pierwszy przypadek - komentuje dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu I Rekreacji w Ciechanowie Jerzy Omieciński.

Lis utonął w basenie miejskim w Ciechanowie. „To nie jest pierwszy przypadek” (autor: MOSiR Ciechanów)

Nieproszony gość w basenie odkrytym w Ciechanowie. Przy ulicy Kraszewskiego utonął lis.

- To nie jest pierwszy przypadek, że w wodzie, która zostaje na okres zimy, bo taka jest technologia konserwacji tego basenu, że tej wody nie spuszczamy, że coś tam się trafi, a lis był, trzeba go usunąć, zutylizować. Ta woda to tylko służy do konserwacji basenu, a nie do kąpania, bo już jesteśmy po sezonie. W okresie wiosny zrzucamy wodę, czyścimy zbiornik, napełniamy świeżo wodą - komentuje dyrektor MOSIR w Ciechanowie Jerzy Omieciński.



W przeszłości na basenie przy Kraszewskiego odłowiono także np. kota czy psa.

