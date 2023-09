Inspektor ze starostwa w Białobrzegach w areszcie. Miał brać łapówki za wydawanie prawa jazdy Iwona Rodziewicz-Ornoch 14.09.2023 13:59 Aresztowany inspektor wydziału komunikacji starostwa w Białobrzegach. 55-latek odpowie za żądanie i przyjmowanie łapówek. W zamian za nie miał wydawać uprawnienia do kierowania pojazdami.

Starostwo Powiatowe w Białobrzegach (autor: Rafał T / fotopolska.eu, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

Areszt dla inspektora wydziału komunikacji starostwa w Białobrzegach. Mężczyzna miał przyjmować łapówki.

- 55-letni mężczyzna usłyszał trzy zarzuty - mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Agnieszka Borkowska. - Dotyczące żądania, a następnie przyjęcia korzyści majątkowych w zamian za wykonanie czynności urzędniczych. Było to związane z procedurą wydania uprawnień do kierowania pojazdami. W stosunku do tego mężczyzny na wniosek prokuratury sąd zastosował tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy - wskazuje.

Pracownikowi starostwa grozi do 8 lat więzienia.

