Stany alarmowe na rzekach przekroczone w dwóch miejscach na Mazowszu RDC 08.02.2024 12:01 Na Pilicy w Białobrzegach i na Mławce w Szreńsku w powiecie mławskim przekroczone stany alarmowe. W tej pierwszej miejscowości poziom wody ma obecnie 251 cm, a w drugiej - 192 cm. Hydrolodzy ostrzegają – na Mazowszu poziomy rzek będą rosły.

Stany alarmowe na rzekach przekroczone w dwóch miejscach na Mazowszu (autor: Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe)

Stany alarmowe przekroczone na Pilicy w Białobrzegach i na Mławce w Szreńsku w powiecie mławskim. Sytuacja może się jeszcze pogorszyć.

- Niestety w tej chwili spodziewamy się na większości rzek dalszych wzrostów stanów wody. Mamy wydane ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia dla Mazowsza. Te ostrzeżenia obowiązują w tej chwili dla Bugu, dla Wkry, dla Bzury i dla dolnej Narwi - mówi Michał Sikora z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Alarmy przeciwpowodziowe wprowadzono w gminach Białobrzegi i Promna w powiecie białobrzeskim.

- Stan zagrożenia powodziowego jest w dwóch miejscach, ale jesteśmy przygotowani - mówi Burmistrz Białobrzegów Adam Bolek. - W miejscowości Brzeźce, to jest obszar bezpośrednio przylegający do rzeki Pilicy. To jest kilka zabudowań. Oraz miejscowość Budy Brankowskie. Tam mamy taki rodzaj zabudowy rozproszonej i tam też dwa - trzy budynki mogą być podtapiane - tłumaczy.

Burmistrz zaznacza, że sytuacja obecnie jest stabilna.

- Pilica nie sięga żadnych zabudowań gospodarczych czy mieszkalnych. Z tego, co obserwujemy rzekę, to na razie nic szczególnego się nie dzieje - dodaje.



Stany ostrzegawcze są także na Liwcu w Zaliwiu Piegawkach, na Bugu w Wyszkowie i w Popowie oraz na Narwi w Orzechowie.

Czytaj też: Woda leje się ze stropu na Warszawie Wschodniej. „Tutaj nigdy nie było dobrze”