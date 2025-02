Już pięć ognisk ptasiej grypy w gminie Bieżuń. Straty na 120 mln zł, może być więcej

Piąte ognisko ptasiej grypy w gminie Bieżuń w powiecie żuromińskim potwierdzone - dowiedziało się Polskie Radio RDC. Zaraźliwy wirus pojawił się na fermie w miejscowości Sławęcin - do zutylizowania jest ok. 280 tys. sztuk drobiu. Do tej pory zagazowano już prawie 3 mln zwierząt. Straty oszacowano na 120 mln zł.