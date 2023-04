Szef MON w Wołominie: potrafimy tak zarządzać budżetem, że znalazły się pieniądze na inwestycje lokalne RDC 23.04.2023 16:01 PiS postawiło na rozwój i inwestycje. Potrafiliśmy tak zarządzać budżetem państwa, żeby znalazły się pieniądze na inwestycje, także te lokalne - mówił szef MON Mariusz Błaszczak. Podkreślił, że obecnemu rządowi udało się utworzyć m.in. wojska obrony cyberprzestrzeni i wprowadzić dodatek dla emerytowanych strażaków ochotników.

Szef MON w Wołominie: potrafimy tak zarządzać budżetem, że znalazły się pieniądze na inwestycje lokalne (autor: PiS)

Szef resortu obrony w ramach nowej akcji PiS "Polska jest jedna - inwestycje lokalne" spotkał się w niedzielę z mieszkańcami Wołomina. Podczas swojego wystąpienia podkreślił, że PiS "postawiło na rozwój i inwestycje". - Tym odróżnia się PiS od opozycji, że potrafiliśmy tak zarządzać budżetem państwa, żeby znalazły się pieniądze na inwestycje, również na inwestycje lokalne - powiedział.

Dodatki dla emerytowanych strażaków ochotników

Wymienił w tym kontekście m.in. wprowadzenie dodatku do emerytur dla strażaków ochotników. - To jest docenienie służby tych ludzi. To jest postulat, o którym mówiono przez wiele lat, a rząd PiS doprowadził do tego, że dziś emerytowani strażacy ochotnicy mają dodatek do emerytury. A więc można do tego doprowadzić. Tylko trzeba chcieć i trzeba potrafić - mówił.

Błaszczak zwrócił też uwagę, że rząd PiS powołał wojska obrony cyberprzestrzeni. - Żyjemy w czasach, w których mamy do czynienia z atakami w cyberprzestrzeni. Wojska obrony cyberprzestrzeni są skoncentrowane na tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo, również infrastruktury krytycznej (...) My jeszcze stworzyliśmy ścieżkę edukacji dla młodzieży, żeby mogli wstępować w szeregi wojsk obrony cyberprzestrzeni - powiedział.

Więcej żołnierzy w polskiej armii

Podkreślił też, że rośnie liczba żołnierzy w polskiej armii. - Dbamy także o rozwój jednostek wojsk operacyjnych żołnierzy zawodowych. W dzielnicy Wesoła w Warszawie jest dowództwo I Brygady Pancernej. Już niedługo ta jednostka będzie wyposażona w czołgi Abrams. Zamkną one Bramę Brzeską, czyli zamkną tę linię, z której historycznie Rosja wielokrotnie napadała na Polskę, ostatnio w roku 1920. Czołgi Abrams będę stanowił zaporę nie do przebicia - powiedział.

